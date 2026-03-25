Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da akıma kapılma riskine karşı geliştirilen boya elektrik direklerine uygulanıyor

        Bursa'da elektrik kaynaklı kazaların önlenmesine yönelik geliştirilen özel koruyucu boya elektrik direklerine uygulanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 14:13 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) tarafından "Temas Gerilimlerinden Korunma Yöntemi Geliştirme Projesi" kapsamında elektrik hatlarında kullanılabilecek yalıtım özellikli nanokompozit kaplama boya geliştirildi.

        Elektrik çarpması riskinin azaltılması ve enerji altyapılarındaki güvenliğin artırılmasının hedeflendiği proje kapsamında özellikle yaya ve okul geçitlerinin olduğu alanlardaki elektrik direkleri bu malzemeyle kaplandı.

        UEDAŞ AR-GE Direktörü Mehmet Koç, gazetecilere, dağıtım sektöründe AR-GE alanında bir ilke imza attıklarını söyledi.

        Zaman zaman elektrik tesislerinde "temas gerilimi" olarak adlandırılan istenmeyen durumların meydana gelebildiğini belirten Koç, "Can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek bu durumu ortadan kaldırmak amacıyla, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ve Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinin (TEDAŞ) de desteğiyle sektörümüzde öncü bir proje geliştirdik." dedi.

        Koç, geliştirilen yalıtım malzemesinin nanoteknoloji ve özel kimyasallara sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Özellikle saha dağıtım kutuları ve aydınlatma direklerinde, yaya trafiğinin yoğun olduğu lokasyonlarda uygulamaya başlıyoruz. Yaklaşık 2 bin volt seviyesine kadar dayanıklılık sağlayarak ekstra yalıtım sunmaktadır. Yaptığımız çalışmalar ve yaşlandırma testlerini dikkate alarak, malzemenin ortalama kullanım ömrünün 10 yıl olduğunu öngörüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
