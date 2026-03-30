Yoğun kar yağışının devam ettiği Uludağ'da yiyecek arayan ayı ailesi görüntülendi
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayı ailesi, bölgedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da çöp konteynerlerinde yiyecek arayan ayı ailesi, bölgedekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Yoğun kar yağışının devam ettiği, kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı Uludağ'da Sarıalan bölgesindeki vatandaşlar tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinde, 3 yavru ve anne ayının yiyecek aramak için çöp konteynerlerini karıştırdığı anlar yer aldı.
Bir süre çöp konteynerinin etrafında yiyecek arayan ayı ailesi daha sonra bölgeden uzaklaştı.
