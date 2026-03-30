Bursa'nın Mudanya ve Gemlik ilçelerinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
Bursa'nın Gemlik ve Mudanya ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Mudanya Altıntaş Mahallesi yolunda yağış nedeniyle bir zeytin ağacı yola devrildi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.
Burgaz Mahallesi Kızıltoprak Caddesi'nde ise yaklaşık 2 metre çökme meydana geldi.
Çökme sonucu kayan toprak, yolun alt kısmında bulunan istinat duvarına kadar ulaştı.
Yağışların etkisiyle su seviyesi yükselen derelerin taşıdığı çamur nedeniyle Marmara Denizi'nin kıyı şeridinde suyun rengi değişti.
Gemlik'in Muratoba Mahallesi'nde bulunan derede taşkın görüldü. Gemlik Belediyesi ekipleri bölgede iş makineleriyle trafiğe kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı.
Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.