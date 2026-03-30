        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 15:55 Güncelleme:
        Gürsu Belediyesinin YADES projesine bakanlık onayı

        Gürsu Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yürütülen Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında hazırladığı projeyle destek almaya hak kazandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Yuvamda Sağlık ve Umut Var" projesi, Bursa genelinde belediyeler arasında kabul edilerek onaylanan tek proje oldu.

        Proje kapsamında, Gürsu'da yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik daha kapsamlı hizmetler sunulması hedefleniyor.

        Bu doğrultuda, nüfusu 105 bini aşan ilçede başlatılan çalışmayla yaşlı nüfusa ilişkin veri tabanı oluşturuldu. Gürsu Belediyesi AR-GE Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, ilçede 7 bin vatandaşın 65 yaşın üstünde olduğu belirlendi.

        Projeyle yaşlı vatandaşlara sosyal, kültürel, fiziksel ve psikolojik alanlarda çeşitli destekler sağlanacak.

        Hizmetlerin yürütülmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Gürsu İlçe Sağlık Müdürlüğü, Kızılay Bursa Şubesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği yapılması planlanıyor.

        Gürsu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Ünalan ve Gürsu İlçe Sağlık Müdürü Hüseyin Kaplan ile protokol imzalayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Projeyi tüm ilçe belediyeleri arasında onaylatan tek belediye olduk. Bunun arkasında güçlü bir ekip çalışması var. AR-GE sürecinde detaylı bir çalışma yürüttük ve ilçemizdeki yaşlılara yönelik kapsamlı bir veri tabanı oluşturduk. İlgili kurumlarımızla birlikte büyüklerimizin her an yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

