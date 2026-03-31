Bursa'da çöken istinat duvarının altında kalan otomobilde hasar oluştu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde çöken istinat duvarının altında kalan otomobilde hasar oluştu. Halitpaşa Mahallesi Yumurta Tepe Caddesi'ndeki bir sitenin istinat duvarı, park halindeki otomobilin üzerine çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Çöken istinat duvarının altında kalan otomobil hasar gördü.

