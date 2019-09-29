Uyuşturucu taciri tutuklandı

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Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerince yapılan baskında uyuşturucu taciri, satışa hazırladığı uyuşturucu maddeleriyle kıskıvrak yakalandı. Adliye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgilere göre bir süredir İnegöl Narkotik Büro ekiplerince M.Y. (24) isim şahıs takibe alındı. Zanlı, uyuşturucu ticareti yapacağı sırada ekiplerce OSB'de kullandığı araçta gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 17 adet satışa hazır halde paketlenmiş uyuşturucu çıkısı ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu taciri ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahıs ifadesinin ardından adliye sevk edildi. M.Y tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BURSA 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:28

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