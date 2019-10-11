Osmangazi ve Gürsu’da su kesintisi

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Bursa'da su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Müdürlüğü tarafından Osmangazi İlçesi Ovaakça / Çeşmebaşı Mahallesi Alparslan Caddesi, Mevlana Caddesi ve otoyol arasında kalan bölge ile Ovaakça / Çeşmebaşı Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde otoyol kısmında kalan bölge ile civarında 14 Ekim Pazartesi günü 08.00 18.00 saatleri arasında ve Gürsu İlçesi Zafer Mahallesi ve civarında da 14 Ekim Pazartesi günü, 09.00 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

BURSA 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:39

GÜNEŞ 07:03

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:05

AKŞAM 18:39

YATSI 19:57

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