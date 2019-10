Orhun Ene: Her şartta maçı kazanacak doğruları yapmalıyız

Türk Telekom karşısında ikinci yarıda oynadıkları akıllı oyun ile galibiyete ulaştıklarını belirten TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, "Her şartta ne olursa olsun kazanacak doğruları yapmalıyız" dedi.

ING Basketbol Süper Ligi´nin 4'üncü haftasında sahasında Türk Telekom´u 81-72 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini alan TOFAŞ´ta başantrenör Orhun Ene ile oyuncular Barış Ermiş, Sammy Mejia ve Muhsin Yaşar karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Üst üste oynadıkları deplasman maçları sonrası takımın yorgun olduğunu ancak bu durumun kendileri için bir bahane olmadığını belirten Ene, "Zor bir maç oldu. Türk Telekom iyi oyunculardan kurulu iyi bir ekip. Üst üste oynadığımız 3 deplasmandan sonra oyuncuların yorgunluğunu biliyorum ama bizim işimiz bu. Maç içerisinde DJ White´ın bir sakatlığı oldu. Ancak biz bir şekilde ne olursa olsun kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız ya da maçı kazanacak doğruları yapmamız lazım. Bunu ilk yarı yapamadık. İkinci yarı hücumda ritmimizi bulunca savunmayı da daha iyi yaptık. İyi konsantre olarak daha akıllı hücum ettik. Tabii ki biz yorulmuyoruz sadece Türk Telekom da buraya deplasmandan geldi. Her takım için bu geçerli. Onlar da kupalarda mücadele ediyorlar. Onun için kendi sahamızda rakibimiz olan takımlara karşı kaybetmemek önemliydi. Bugünü galibiyetle atlattık. Şimdi Eurocup´taki Rytas Vilnius maçımıza hazırlanacağız" dedi.

BARIŞ ERMİŞ: GÜZEL BİR GALİBİYET OLDU

TOFAŞ Basketbol Takımı´nın deneyimli oyuncularından Barış Ermiş, Türk Telekom karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, "3 maçlık deplasman serisinden geldik, yorulduk açıkçası. Bu bahane değil ama gerçekten dar rotasyon oynadık. Türk Telekom hücum gücü çok yüksek olan bir takım. Onlara sertlik yapmazsanız çok rahat üç sayı atabilecek bir takım. İlk yarıda oyun onların istediği gibi oldu. Ancak devre arasında konuştuk, ikinci yarıda daha sert bir oyun oynadık. DJ White´ın sakatlığı sonrası bench´ten gelen uzunlar da iyi katkı verdi. Bizim için güzel bir galibiyet oldu. İnşallah böyle devam eder her şey" şeklinde konuştu.

MEJIA: KAZANMAK ZORUNDAYDIK

Eurocup karşılaşmasından kısa bir süre sonra böyle mücadele gücü yüksek bir maç oynamanın kolay olmadığına vurgu yapan kaptan Sammy Mejia, "İki takım da dengeli oynadı ancak biz oyunun sonunda daha iyi işler yaptık. Kazanmak zorundaydık, bu şekilde maçı bitirdiğimiz için mutluyuz" ifadelerini kullanırken, Muhsin Yaşar da karşılaşmayla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; "Bizim için zor bir maç olacağını biliyorduk. Çok kaliteli bir takım Türk Telekom. Hazırlanma süremiz azdı. Maça da tam olarak istediğimiz gibi başlayamadık. Ritme giremedik. Maçın ikinci yarısı taraftarlarımızın da desteğiyle güzel bir galibiyet aldık. Onların bu desteğiyle ben de ritmimi yakaladım ve yüzde yüzümü sahaya yansıtmaya çalıştım. Bütün taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz."



BURSA 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:49

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:55

AKŞAM 18:25

YATSI 19:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.