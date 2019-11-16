Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Türkiye’nin önde gelen sanat platformlarından biri haline gelen “Base” sergi, atölye ve söyleşi etkinlikleri İstanbul Akaretler’de başladı. Nilüfer Belediyesi, “Nilüfer’de sanata yer açmak” oturumuyla, etkinliklerin söyleşiler bölümü “Base Talks” da tek yerel yönetim birimi olarak yer aldı.

Türkiye genelinde bütün güzel sanatlar fakültelerinin, yeni mezun öğrencilerin çalışmalarını, aynı çatı altında bir araya getiren “Base” 14 Kasım günü İstanbul Akaretler’de başladı.

“Base 2019”da güncel sanat konularının tartışıldığı, kuşaklar arası sanat sohbetlerinin gerçekleştirildiği ve deneyimlerin paylaşıldığı “Base Talks” söyleşiler bölümünde Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de yer aldı. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görsel Sanatlar Bürosu Sorumlusu Burcu Tosun “Base Talks” a davet edilen tek Belediye olan Nilüfer Belediyesi’ni temsilen konuşmacı olarak katıldı. Gazeteci Aslı Öymen’in moderatörlüğünde “Nilüfer’de sanata yer açmak” ismiyle düzenlenen oturumun konuşmacıları arasında Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği sanat çalıştayı ve sanatçı konaklama programlarına katılan sanatçılar ve Sanat Çalıştayı danışmanı Meryem Uzunoğlu da vardı.

Burcu Tosun ve Sanat Çalıştayı danışmanı Meryem Uzunoğlu söyleşide Nilüfer Belediyesi’nin Bursa’da ki sanat etkinlikleri ve eğitim hizmetleri hakkında bilgi verirken, diğer konuşmacılar Fulya Çetin, Saliha Yılmaz, Çağrı Sayan ise Nilüfer Sanat Çalıştayı ve Sanatçı Konaklama Programı hakkında tecrübelerini paylaştılar. Söyleşide organizasyonların bir kamu kurumu tarafından gerçekleştirilen ve farklı disiplinlerde eser üreten sanatçıları bir araya getiren titizlikle hazırlanmış ve alanında örnek uygulamalar olduğu vurgulandı. Ayrıca Fulya Çetin’in proje önerisi ile “Misi’nin Florası” adıyla ilk bölümü 1630 Kasım tarihleri arasında Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde düzenlenecek ve 4 ayrı mevsimde mahalleyi adeta kocaman bir sanat atölyesine dönüştürerek Misi’nin tarihi ve doğal güzelliklerinden ilham alarak eser üretecek sanatçıları buluşturacak proje hakkında bilgi verildi.

Dört gün boyunca on binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşen “Base” yeni mezun sanatçı platformunda, bu yıl 20 şehir ve 30 üniversiteden 107 yeni mezuna ait 120 yapıt da sanatseverlerle buluştu.

BURSA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:16

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