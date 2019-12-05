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Hans’ın sofrasına Marmarabirlik zeytini Marmarabirlik Avrupa pazarı ve kurumsal müşterilerle ...

İHA

Hans’ın sofrasına Marmarabirlik zeytini Marmarabirlik Avrupa pazarı ve kurumsal müşterilerle büyüyor Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: “2019 yılında ciromuz 580 milyon lira civarında gerçekleşecek. 2023 yılında 50 bin ton zeytin alıp ciromuzu 1 milyar liraya yükselteceğiz” “İhracatı çok önemsiyoruz. Almanya’nın Köln Şehri’nde 5 milyon lira yatırımla kuracağımız depolama tesisi sayesinde Almanya’nın tüm şehirleri, Fransa, Avusturya ve diğer Avrupa ülkelerine aynı gün ulaşacağız” “Kurumsal firmalarla büyüyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Hava Yolları en iyi müşterilerimizden. Kurumsal müşterilerimizin sayısını arttıracağız” “Ortaklık yapımızı güncelliyoruz. Bize ürün vermeyen ortaklarımızla yollarımızı ayırıyoruz. Bugüne kadar ortaklarımız talebe göre veya Marmarabirlik'in istediği gibi değil, kendi istediği gibi ürün vermiş”

Marmarabirlik son 10 yıldaki değişimle zarar eden yapısını verimli, karlı ve ortakların yüzünü güldüren sisteme dönüştürdü. Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, göreve geldiklerinde
43,5 milyon vergi, 98 milyon lira kredi borcu olduğunu, zarar eden eden kurumu bugün karlı hale getirdiklerini belirterek, “2019 yılında 580 milyon lira ciro hedefliyoruz. Marmarabirlik 2010’dan bu yana hiç zarar etmedi. Geçen yıl 80 milyon lira kar ettik. 2023 yılında 1 milyar ciro ve 50 bin ton zeytin almayı hedefliyoruz. Avrupa pazarında yeni yatırımlarla büyüyoruz. Almanya’nın Köln şehrinde 5 milyon liralık depolama yatırımıyla aynı gün tüm Avrupa pazarına ürünümüzü yetiştireceğiz. Avrupa’da çoklu bayilik sistemine geçtik. Avrupa’daki bir çok uluslar arası markette ürünümüz var. Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Hava Yolları en iyi müşterilerimiz. Kurumsal müşterilerimizin sayısını arttıracağız” dedi.
"Ortaklık yapımızı güncelliyoruz"
İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş’i ziyaret eden Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Hidamet Asa, bu yıl 42 bin ton zeytin alımı yaparak üreticiye 340 milyon lira ödeme yapacaklarını, son 3 yılda 145 bin ton ürün alımı ile 982 milyon lira ödeme yaptıklarını ifade etti.
Son 10 yılda bir lira kredi kullanmadıklarını, borçların büyük kısmını ödediklerini anlatan Başkan Asa, “Marmarabirlik 32 bin ortağıyla 2023 yılında 50 bin ton zeytin alımı ve 1 milyar liralık ciro hedefiyle geleceğe emin adımlarla yürüyor. Biz birliğin kapılarını üreticilerimize sonuna kadar açtık. Birlik yönetim kurulumuz üç defa af çıkartarak 2370 ortağımızı geri almıştır. Ortaklık güncellemesini harekete geçirdik. Üretici olmayan , üretim yapmayan ortaklarımızın var olduğunu biliyoruz. Bir düzenlemeye gidilecek. Böylelikle aktif ortak sayımızı artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca , ortaklarımız son yıllarda uygun gördükleri kalibrede ürün getirdiler. Daha çok satabilmek için ihtiyacınız olan kalibrede ürün almak zorundasınız. Üreticilerimizi desteklemek adına iki yıl üst üste ihtiyacımız olmayan orta ve ince kalibrelerde ürünü almak zorunda kaldık. Ama nereye kadar. Ortaklarımız her zaman “bu kurum bizim demeli”. İhtiyaç duydukları anda, "kooperatifimiz" dememeli. Bugüne kadar ortaklarımız talebe göre veya Marmarabirlik'in istediği gibi değil, kendi istediği gibi ürün vermiş.” diye konuştu.
"Özkaynakların faize gitmesine izin vermedik"
Ortakların bugün beyan ettikleri tüm ürünleri alamadıkları için kendilerine kızabileceğine dikkat çeken Hidamet Asa, “Biz 10 yılda bir TL kredi kullanmadık. Özkaynakların kredi faizlerine gitmesine izin vermedik. Ortaklarımız bize bugün kızabilir ama yarın hak verecektir. Hiç zarar etmedik.
Hep kar ettik. 2017 yılında ilk kez kar payı dağıttık. 130 milyon liralık yatırım yaptık. Entegre tesislerin üretim kapasitesini artırdık. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Türk Hava Yolları gibi önemli kurumlara ürünlerimizi satıyoruz. Kurumsal firma sayısını arttıracağız. Türkiye ve uluslar arası arenadaki market zincirlerinin raflarında bizim ürünümüz var. 1 milyar liraya yakın üreticilerimize ödeme yaptık. Bir lira kredi kullanmadık. Aslında bu üreticimiz için çok şey ifade etmeli. 2023 yılında 50 bin ton ve 1 milyar lira ciro hedefliyoruz. Depolama kapasitemizi arttırdık. 30 bin tonluk ek depolama tesisi yaptık. Şu anda 80 bin ton depolama yapıyoruz. Depolama kapasitemizi 100 bin tona çıkarıp daha çok ürün alalım diyoruz. Ortaklara 20 milyon lira gübre, zirai ilaç desteği veriyoruz” şeklinde konuştu.
“Hans’ın damak tadına göre üretim”
İhracat rakamlarının 20042009 döneminde 3 bin 500 ton iken bu yıl 7 bin tona çıktığını vurgulayan Hidamet Asa, “Avrupa ülkelerinin damak tadına uygun üretim yapıyoruz. Avrupaya ihracat sevkiyat süresini kısaltıyoruz. Köln'de 3,5 dönümlük arsa satın aldık. Burada 5 milyon liralık yatırımla depolama tesisi kuruyoruz. Avrupa'nın hemen hemen tüm şehirlerine aynı gün buradan sevkiyat yapacağız.
Almanya'nın diğer şehirleri, Fransa ve Avusturya ile diğer Avrupa ülkelerine aynı gün ürünümüzü göndereceğiz. Bu yatırımla depolama ve sevkiyat işlemlerini daha kolay ve hızlı hale getireceğiz.
Avrupa'da 2012 yılında tek bayimiz vardı. Bugün çoklu bayilik sistemine geçtik. Kendi şirketimiz aracılığıyla Avrupa'ya ürün satıyoruz. Avrupa'daki ulusal ölçekteki marketlerde ürünümüz raflarda yerini aldı. İlk kez Turquality marka destek programına dahil olan birliğiz. Bu konudaki desteklerden faydalanıyoruz. Hükümetimiz bu konuda bütün desteği sağlıyor. Berlin'de açacağımız mağazanın çalışanın maaşına kadar marka destek programı sayesinde destek alıyoruz. Son 10 yılda Marmarabirlik kurumuna sahip çıkan destek veren ortaklarını hiç bir zaman mağdur etmedi bundan sonra da etmeyecek” ifadelerini kullandı.

BURSA

05 Aralık 2019 Perşembe

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