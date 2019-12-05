İslam Kalkınma Bankası Başkanı’ndan ULUTEK’e iş birliği ziyareti

İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkanı Dr. Bandar M. H. Hajjar, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi ULUTEK Teknopark’ı ziyaret etti. Teknopark’ta yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Hajjar, Türk bilim adamları ve girişimcilerin proje üretmelerinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İKB Koordinatörlüğünde yürütülen Riverse Linkage Projesi kapsamında ULUTEK tarafından Türkiye’deki teknopark ve kuluçka merkezleri hakkında Sudan’dan gelenteknik personele eğitimler veriliyor. İKB Başkanı Dr. Bandar M. H. Hajjar, verilen eğitimleri yerinde incelemek ve bilgi almak maksadıyla ULUTEK Teknopark’ı ziyaret etti. Başkan Hajjar, ziyarette BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri, Sudan Africa City of Technology personeli, işadamları ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda konuşan Dr. Bandar M. H. Hajjar, destek verdikleri Riverse Linkage Projesi’nin şimdiye kadar elde ettikleri veriler kapsamında olumlu bir şekilde ilerlediğini ve bu ilerlemenin kendilerini memnun ettiğini aktardı. Türkiye ve Türk üniversitelerle iş birliği yapmaya devam edeceklerini kaydeden Hajjar, bilim adamları ve girişimcilerin proje tabanlı çalışmalar üretmelerinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise, ULUTEK Teknopark ve Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin bilimsel proje üretimi ve akademik alt yapının geliştirilmesi noktasında çalışmaya devam ettiklerini söyledi. Rektör Kılavuz, “ULUTEK, Türkiye’nin önde gelen teknoparkları arasındaki yerini aldı. Bu bölgemizde kapasite artışı ve daha iyi hizmet verilmesi için kurum ortaklarıyla görüş alışverişlerimizi sürdürüyoruz. Teknoloji Transfer Ofisimizi de aynı doğrultuda kaliteli hizmet vermesi için desteklemeye devam ediyoruz. Bursa sanayisi ve iş dünyasının ihtiyaç duyacağı bir teknoloji üretim ortamı hazırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de İKB Başkanı Hajjar’ı Bursa’da ağırlamaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. İKB Başkanı 'ı Dr. Bandar M. H. Hajjar, programın son kısmında iş dünyası temsilcileri ile birebir görüşmeler yaptı.

BURSA 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:33

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