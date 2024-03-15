Bakan Yumaklı, Balıkesir'de "Koç ve Yem Ezme Makineleri Dağıtım Töreni"nde konuştu:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bizler istiyoruz ki aile işletmelerimiz güçlü olsun. Aile işletmelerimizin hem bitkisel hem de hayvansal üretimde yapmış oldukları üretimler sürdürülebilir olsun. Bugünden yarına değil aynı dünyadaki örneklerinde olduğu gibi nesillerden nesillere aktarılabilir olsun." dedi.

Bakan Yumaklı, Karesi Hayvan Pazarı'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Koç ve Yem Ezme Makineleri Dağıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, güçlü Türkiye'nin güçlü tarımdan geçtiğini söyledi.

Bakanlık olarak tüm faaliyetleri üreticilerin faydasına olacak şekilde yapmaya devam ettiklerini anlatan Yumaklı, Anadolu coğrafyasına en uygun hayvanın küçükbaş olduğunu dile getirdi.

Yumaklı, açıkladıkları hayvancılık yol haritasında büyükbaş hayvanlarda verimi, küçükbaş hayvanlarda da hem verimi hem de kaliteyi artırmak için bir dizi faaliyet planladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlarımız, halihazırda hazırlıklarını yaptıkları ve bir yayınlama sürecinde olan desteklerle birlikte bunun nereye ulaşacağını hepimiz görmüş olacağız. Bizler, istiyoruz ki aile işletmelerimiz güçlü olsun. Aile işletmelerimizin hem bitkisel hem de hayvansal üretimde yapmış oldukları üretimler sürdürülebilir olsun. Bugünden yarına değil aynı dünyadaki örneklerinde olduğu gibi nesillerden nesillere aktarılabilir olsun. Dolayısıyla sürdürülebilir bu üretimin aynı zamanda hem verimli hem de kaliteli olmasını istiyoruz. Bizler, elbette bunları yaparken birçok desteğimiz var. Makina desteğimiz var, ekipman desteğimiz var yani şimdi sayamayacağım, onlarca desteğimiz var."

- "Sizler üretin, bizler hemen sizin yanı başınızdayız"

Bakanlığın yaptığı çalışmalara yerel yönetimlerin de destek vermesinin önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Balıkesir'in potansiyeli belki de bizim şu ana kadar tahayyül ettiklerimizin daha ötesinde yani bu da şunu getiriyor. Bizlerin daha fazla gayret etmesi, daha fazla sizlerin yanında olması lazım." ifadesini kullandı.

Yumaklı, Balıkesir'de yapım aşamasındaki baraj, gölet ve sulama projelerini en kısa zamanda tamamlamayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Balıkesir'in potansiyeline ulaşması için inşallah her şeyi yapmış olacağız. Sonuçlandığında hepimizin göğsünü kabartan imkanlar üreticilerimizle buluşmuş olacak. Bizler, bütün bunları yaparken aslında çok küçük bir bölümünü anlattığımızı biliyoruz ancak bu töreni daha fazla uzatmamak adına sadece Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Bizi tutabilene aşk olsun.' sözünü ben de buradan tekrar etmek istiyorum. Değerli üreticilerimiz, sizler üretin. Bizler, hemen sizin yanı başınızdayız. Bakanlıkla, yerel yönetimlerle, belediyelerimizle ve Bakanlığımızın bütün çalışanlarıyla birlikte hemen yanı başınızdayız. 'Hepimizi tutabilene aşk olsun.' diyorum. Allah üreten, bu memleket için, bu ülke için duvara bir tuğla daha koyan kimler varsa onlardan razı olsun."

Konuşmanın ardından çiftçilere koç ve yem ezme makinesi dağıtıldı.

Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.