Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Akşener: 31 Mart'a kadar emeklilere zam yap, oylar senin olsun Erdoğan

        İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 17:15 Güncelleme: 15.03.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşener: 31 Mart'a kadar emeklilere zam yap, oylar senin olsun Erdoğan
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun" dedi.

        Meral Akşener, yerel seçim öncesi Orhangazi ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener'e, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu ile Orhangazi İlçe Belediye Başkan adayı İsmail Kaya da eşlik etti. Daha sonra vatandaşlara seslenen Akşener, öğretmen ile emeklilerin sesi olduğunu söyledi.

        '100 BİN ÖĞRETMENİN TAYİNİNİ YAPIN'

        Seçimlere 16 gün kaldığını belirten Akşener, Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Emeklilere bayramda 7 bin lira ikramiye ve bütün emeklilere 10 bin lira zam vermen gerekiyor. Son olarak en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesinde olması gerekiyor. 31 Mart'a kadar bunları yap; oylar senin olsun" dedi. Atanamayan öğretmenlere ilişkin de Akşener, "Atanamayan öğretmen ve gençlerimiz için mülakatı kaldıracaktınız. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 100 bin öğretmenin tayinini hemen yapın. Atanamamış öğretmenlerin oyu senin olsun" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deste deste paralarla bu oyun kirlendi
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Avrupa Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Özür dilendi
        Özür dilendi
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Türkiye'yi sarsan kazada baba adli kontrolle serbest kaldı!
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        Şampiyonlar Ligi'nde kura çekildi
        İsrail, Refah'a saldıracak
        İsrail, Refah'a saldıracak
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        "Yurt dışından" haberi yokmuş!
        Havalimanında bekleyen İranlı akademisyenle ilgili yeni gelişme!
        Havalimanında bekleyen İranlı akademisyenle ilgili yeni gelişme!
        Bitcoin'de sert düşüş
        Bitcoin'de sert düşüş
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        En çok kullanılan kız ve erkek isimleri neler? Zirvedeki isim değişti
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Engelli köpeklere trenli gezi
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Okyanusu boydan boya geçti... Büyük ödülü kazandırdı
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        Çağın hastalığı sizde de olabilir! Belirtileri neler?
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Her yaş aralığı için uyku süresi farklı!
        Çölde aşk başkadır
        Çölde aşk başkadır
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Yumaklı, Balıkesir'de "Koç ve Yem Ezme Makineleri Dağıtım Töreni"nde...
        Bakan Yumaklı, Balıkesir'de "Koç ve Yem Ezme Makineleri Dağıtım Töreni"nde...
        Harmancık'ta çiftçilere 8 ton aspir tohumu dağıtıldı
        Harmancık'ta çiftçilere 8 ton aspir tohumu dağıtıldı
        Bursa'da farklı şekillerde sarılmış sarıklardan oluşan Tac-ı Saadet Sergisi...
        Bursa'da farklı şekillerde sarılmış sarıklardan oluşan Tac-ı Saadet Sergisi...
        TIR'a arkadan çarpan cip alev aldı
        TIR'a arkadan çarpan cip alev aldı
        TSK Mehmetçik Vakfı, Bursa'da şehitler, merhum gaziler ve bağışçılar için m...
        TSK Mehmetçik Vakfı, Bursa'da şehitler, merhum gaziler ve bağışçılar için m...
        Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda ko...
        Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, partisinin Bursa İl Başkanlığı'nda ko...