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        Harmancık'ta çiftçilere 8 ton aspir tohumu dağıtıldı

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde, Belediye ile Tarım ve Müdürlüğü işbirliğinde 8 ton aspir tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 15.03.2024 - 15:32
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        Harmancık'ta çiftçilere 8 ton aspir tohumu dağıtıldı
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        Bursa'nın Harmancık ilçesinde, Belediye ile Tarım ve Müdürlüğü işbirliğinde 8 ton aspir tohumu dağıtım töreni düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, 29 mahalleden 81 üreticiye tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, ekilecek aspir bitkisinin kontrollerinin ve desteklerinin birimlerinde görevli teknik personel tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi.

        Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da üreticilere daha önce ayva ve ceviz fidanları ile çeşitli tohumların dağıtımını yaptıklarını anımsatarak, "Bugün de yüzde 75 hibeli aspir tohumunun dağıtımını yapıyoruz. Bereketli olsun. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize, Sayın Kaymakamımıza ve üreticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Törene, Harmancık Kaymakamı Esma Atasever ile üreticiler katıldı.

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        Galeri

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