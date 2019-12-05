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Nilüfer’de dans atölyeleri tutku haline geldi

İHA

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği dans atölyeleri kış döneminde yoğun ilgi görüyor. Katılımın en fazla olduğu tango atölyesine katılan dans tutkunları arasında 10 yıldır eğitimlere devam edenler bile var.

Nilüfer’de dans atölyeleri tutku haline geldi

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği dans atölyeleri kış döneminde yoğun ilgi görüyor. Katılımın en fazla olduğu tango atölyesine katılan dans tutkunları arasında 10 yıldır eğitimlere devam edenler bile var.
Kültür sanat politikaları, sanat mekanlarıyla kent kültürüne büyük katkı sağlayan Nilüfer Belediyesi, Nilüfer’de yaşayanları sanatın bütün dallarıyla buluşturuyor. Bu amaçla düzenlenen dans atölyeleri de büyük ilgi görüyor. Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği dans atölyelerinde Arjantin tango, sirtaki, yeni evlenecek çiftler için düğün giriş dansı ve çocuklar için Latin dansları ile ilgili temel eğitim veriliyor. Büyük ilgi gören dans kurslarına her yaştan katılım var. Gün içinde yaşadıkları yoğunluğun stresini, yorgunluklarını dans kursunda attıklarını söyleyen kursiyerler, Nilüfer Belediyesi’nin sunduğu imkandan memnun olduklarını belirterek Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür ettiler.
Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği dans atölyelerinden en büyük ilgiyi tango görüyor. Tango eğitimlerine katılımın çok fazla olduğuna dikkat çeken eğitmen Ahmet Gezen, 10 yıldır tango derslerine aralıksız gelenler olduğunu söyledi. Her yaş grubundan tangoya ilgi gösterildiğini belirten Gezen, “Yürüyebilen herkes dans edebilir. Tango engel tanımaz. İsteyen herkes tangoyu yapar, yeter ki istesin” dedi.
Tango eğitimlerine gelerek dans etme keyfini yaşayanların yıllarca devam ettiğini ifade eden eğitmen Ahmet Gezen, “Burada dansla birlikte çok güzel bir sosyal ortam oluşuyor. Dans atölyesi katılımcıları sadece yorgunluklarını, streslerini atmak için değil, dans etmenin mutluluğunu yaşamak için geliyorlar” diye konuştu.
Tango eğitimlerine devam edenler de eğitim saatini heyecanla beklediklerini belirtiyorlar. Dans etmeyi sevdikleri için atölyeye yıllarca devam ettiklerini ifade eden katılımcılar, “Tangoya keyifli zaman geçirmek için geliyoruz. Dans gelişime açık. Geldikçe yeni deneyimler ediniyoruz. Dans ederek her gün kendinize yeni bir şeyler katabilirsiniz. Dansa sadece yorgunluğumuzu atmak için gelmiyoruz bizim için artık bir tutku” ifadelerini kullandılar.

BURSA

05 Aralık 2019 Perşembe

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