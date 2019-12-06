Genç kız, sokak ortasında dövüldü

BURSA'da bir erkeğin, genç kızı sokak ortasında dövdüğü anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, zanlıyı tespit etmek için çalışma başlattı.

Olay, Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Genç bir erkekle ile kız, sokak ortasında tartışmaya başladı. Kimliği henüz belirlenmeyen erkek, genç kızı darp etmeye başladı. Vücuduna defalarca yumruk darbesi alan genç kız, kaçmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Zaman zaman genç kızı, saçından da sürükleyen şüpheli, bir süre sonra genç kızı da alarak gözden kayboldu. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bursa Emniyet Müdürlüğü, şüpheli ve genç kızı bulmak için çalışma başlattı.

BURSA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:34

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