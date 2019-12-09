Üniversite hocalarından Bursa sanayiine danışmanlık

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz, yeni dönemde sanayi ile iç içe bir üniversite hedeflediklerini, bu sebeple üniversite bünyesindeki patent sahibi hocalar ile sanayicileri buluşturduklarını söyledi.

Kılavuz, yeni dönemde öğrenci ve sanayi dostu üniversite anlayışını ön planda tutacaklarını belirterek projelerini anlattı. En önemli argümanlarının ilk günden itibaren "Öğrenci Dostu Üniversite" sloganının içerisini doldurmak olduğunu kaydeden Prof Dr. Saim Kılavuz, "Sosyal medyayı ve medyayı incelediğinizde göreceksinizdir ki, öğrenci memnuniyetini ön plana alan bir yönetim ile karşı karşıyasınız. Yani hem üst yönetimde bu böyle hem koordinatörlüklerde böyle hem fakülte dekanlıkları birim müdürlüklerinde böyle. Öğrencinin herhangi bir talebi dile geldiğinde eğer bu talep mevcut imkanlarımız, şartlarımız ve fırsatlarımız içerisinde hemen değerlendirilebilecek noktadaysa vakit geçirmeden bunu yapmaya gayret ediyoruz" dedi.



"Öğrenci dostu üniversite sloganının içi doldu"

Göreve gelmesiyle birlikte yaz okulu uygulaması, bütünlemelerin temmuz ayına alınmış olması ve mezuniyet törenlerinin sadece mezun olanlara değil mezun aşamasına gelmiş tüm öğrencileri kapsayacak derecede yapılmış olmasında önemli katkılar sunduklarını ifade eden Kılavuz," Bunlarla da yetinmiyoruz. Ders seçimlerinde, seçmeli derslerin limitlerinin yükseltilmesinde, otomasyon sisteminde karşılaşılan problemlerin anlık müdahalelerle giderilmesinde öğrenci işleri yürütme kurulunun kurulmasıyla artık tüm birimlerde aynı mevzuatın, aynı kuralların, anı prensiplerin işletilmiş olmasında önemli mesafeler aldık. Kalite birimimizi kurduk. Kalite birimimiz çok ciddi çalışmalar yaptı. Yani hakikaten Üniversite’nin verileri çok sağlıklı değildi. Hem YÖK’e gönderilen bilgiler hem de TÜBİTAK’a gönderilen bilgiler noktasında ciddi eksikliklerimiz vardı. Bu noktada kalite birimimiz çok ciddi çalışmalar yaptı. Yabancı uyruklu öğrenci sayısını 7 bin rakamına ulaştırdık. Bu yıl itibariyle ki hedefimiz olan yüzde 10 limitini inşallah önümüzdeki yıl tutturacağımız kanaatindeyiz. Sosyal medyayı çok ciddi kullanmaya gayret ediyoruz. Öğrenciler mail ile WhatsApp’la, Twitter’la birtakım taleplerini dile getiriyorlar. Yerine getirilebilecek olanları biz ilgili birim yöneticileri ile hemen temasa geçiyoruz ve bu problemleri arkadaşlar elden geldiğince ortadan kaldırmaya gayret ediyorlar. Önceki yıllarda otomasyon sisteminde çok ciddi sıkıntılar vardı. Aynı sistem, aynı şahıslar küçük dokunuşlarla biz bu sistemi daha işler hale getirdik. Bugün itibari ile ders tercihlerinde otomasyon merkezimizin önünde hiç kuyruk oluşmadı. Bu önemli bir gösterge. Öğrencilerden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Dolayısıyla öğrenci dostu üniversite sloganının içi doldu ve bundan sonra daha da dolacak" dedi.



Kendi enerjisini üreten üniversite

Kılavuz, "Detayları daha öğrenemedik bütçede. Bu bizim talebimizdi hatta enerji bakanımızla konuyu görüşelim dedi Naci Ağbal başkanımız. Bütçeye girdimi girmedi mi biz talep olarak yazdırdık ama kalemleri şuan itibari ile dediğim gibi yatırım kalemlerini ancak 1 Ocaktan sonra göreceğiz. Biz bu işin takipçisi olacağız her halükarda. Takipçisi olma gayret edeceğiz. Devlet de yavaş yavaş buraya yöneliyor. Yenilenebilir enerjiler konusunda çok ciddi atılımları var ve burada da ilk fırsatta Hastaneler ve Üniversiteler ön plana çıkıyor. Yani bu sene bütçeye konursa biz hemen başlayacağız ama konulmazsa bu işin takipçisi olacağız. Ani 1.2 megavat büyüklüğünde, takriben 5.5 milyon civarında çok fazla bir para da değil zaten hattı zatında ama takdir edersiniz ki yani 207 Üniversite var bunun neredeyse 140 civarında Devlet Üniversitesi. Şimdi birisi buna teşebbüs ederse diğerleri de edeceği için yani Devlet yavrularına uygun bir şekilde bunu taksim etmek isteyecek. Belki peyderpey verecek. Biz talebimizi yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Tüm ürünü karşılamayacak. Yıllık enerji sarfımız 15 milyonu aşıyor. Bir proje üzerinde çalışılıyor onu söyleyebilirim. İbrahim Başkan düğmeye bastı. Yönetim kurulunda kısa bir sunum yapıldı. Bizimde hoşumuza gitti. Gerekli hukuki incelemeleri de yapıyoruz. Eğer başarabilirsek hakikaten Bursa’nın vizonu olacak. Türkiye de belki ilk ve tek bir proje karşımıza çıkacak. Çok fazla detaya girilmedi zaten ama teknolojide biliyorsunuz zaten belli işlerin gizliliği söz konusu. O gizliliklere de riayet ederek sosyal alanlarında bulunduğu belki küçük bir butik otelinde yer aldığı işte orada 470 dönümlük bir arazi var. Yani tam bir iş adamı, sanayi mantığıyla hazırlanmış ve bizimde evet diyebileceğimiz zaten bir şirket orası. Dolayısıyla bir proje gibi gözüküyor. İnşallah üzerinde çalışılıyor. Daha sağlıklı bilgileri ileriki dönemde verme imkanına sahip olacağız. Burada bir mekanda verdik. Her ilk çarşambası saat 17’de ki önümüzdeki Çarşamba’da yeni bir toplantı yapacağız. Üçüncüsünü yapacağız. Üniversitede bu konularda ön plana çıkmış 78 hoca, Sanayicilerden ön plana çıkmış bir 910 önde gelen sanayiciler yani ismi Bursa tarafından bilinen ve Bursa Sanayisinin duayenlerinden olan isimler bir araya geliyorlar. Takriben bir buçuk iki saatlik bir süre içerisinde fikir alışverişinde bulunuyorlar, sunumlar yapıyorlar. İşte mesela geçen toplantıda Uludağ Makine topluluğu Hollanda da ki bir yarışmada birincilik elde etmişti. 300 bin liraya mal ettikleri bir otomobil var. Hibrit bir otomobil. Bu otomobille ilgili 15 dakikalık bir sunum yaptılar. Mühendislik öğrencileri bunu yaptılar. Onun dışında KOSKEP geldi bir sunum yaptı. Fırsatlar ve imkanlar nelerdir. Yani hem üniversiteye hem de iş adamlarına yönelik. Ardından bu hafta Allah nasip ederse Veterinerlik ve Ziraat Fakültesi dekanlarımız 15’er dakikalık sunumlar yapacaklar. Önümüzdeki dönemlerde de BTSO ile yine bu platformumuzla birlikte üniversitemize patent sahibi olan hocalarımız var. Yani 55’in üzerinde patentimiz var bizim. Bunların bir kısmı Avrupa birliğinin patenti . Bunların bir kısmı ticarileşmeye başladı. Bunların tamamını nasıl ticarileştirebiliriz konusunda yani iş adamlarıyla hocalarımızı buluşturduğumuz bir platform oluştu. Bununla da yetinmeyeceğiz. Oluşturacağımız alt kümelerle ve gruplarla hangi firmalar hangi işi yapıyor ve bu firmalara danışmanlık hangi firmalarımız yapabilir o konular üzerinde de komisyonlar ziyaretlere başlayacaklar. İnşallah iyi bir tablo çıkacak. Biraz bu konularda iddialıyız. Yani hangi konularda iddialısınız dediniz. Öğrenci dostu üniversite’de iddialıyız. İnsan kaynaklarının kullanılışı işte kadrolar vesaireler konusunda da hem üniversitenin ihtiyacı hem de hocaların özlük haklarını karşılama konusunda da ciddi atılımlarımız var. İnşallah bir 6 ay sonra, Bursa Uludağ Üniversitesi kadro dağıtım itibari ile de insanların mutlu oldukları, yüzlerinin gülmeye başladığı bir üniversite haline gelecek" diye konuştu.

BURSA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:07

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:45

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.