Uçurumdaki ölüme müebbet talebi Akli dengesi yerinde çıkan sanığa müebbet talep edildi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde kullandığı otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu eşinin ölümüne sebep olduğu iddia edilen Cumhuriyet Halk Partisi eski il başkanının oğlunun akli dengesinin yerinde çıkmasının ardından cumhuriyet savcısı müebbet talep etti.

2009 yılı Kasım ayında Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu eşi Esra A.’nın (23) ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılandığı Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, önce 2011 yılında beraat eden eski CHP Bursa İl Başkanı Hakan A.’nın oğlu Batuhan A.'nın (38) kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yüksek mahkeme, suçun “kasten adam öldürmek” olarak değerlendirilmesini istemesinin ardından sanık, 2014 yılında müebbet hapis cezası alıp, tutuklandı. Yapılan itirazların ardından Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın akli dengesinin araştırılmasını isteyip, eksik evrakların tamamlanmasını talep ederek verilen kararı tekrar bozdu.

Sanık Batuhan A.'nın, yargılanmasına Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanık, olayın intihar girişimi değil, trafik kazası olduğunu ifade ederek beraatini talep etti.



Akli dengesi yerinde çıktı savcı müebbet talep etti

İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan Batuhan A., hakkındaki rapor geldi. Mahkemede okunan raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi. Raporun ardından cumhuriyet savcısı sanık hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından iyi hal indirimi isteyip, müebbet hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların süre istemesinin ardından duruşmayı karara bağlamak üzere ileri bir tarihe erteledi.

BURSA 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:39

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