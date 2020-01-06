Rumeli Türkleri'ne genç başkan

Bursa'nın en aktif ve dinamik sivil toplum örgütlerinden olan Bursa Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği yeni başkanını seçti.

Derneğin genel kurulu Kültürpark Göl bahçede yapıldı.

Tek aday ile girilen kongreye oyların tamamını alan İbrahim Toprak ve yönetim kurulu seçimden sonra tebrikleri kabul etti.

"Yeni dönemde Bursa'daki hemşehrilerimizin sorunlarını öncelikli ele alacağız" diyen Başkan İbrahim Toprak sözlerini şöyle sürdürdü: "Balkanlarda kan bağı bulunan akraba ve hemşehrilerimiz ile iletişimimizi daha aktif bir şekilde kesintisiz devam ettireceğiz. Geleneksel etkinlikleri devam ettireceğiz. Yenilerini gerçekleştireceğiz. Amacımız gönüllü çalışma yapan sivil toplum örgütü olarak, ülkemiz ve gönül coğrafyamızda yaşayan hemşehrilerimizin ve Balkanlarda yaşayan kardeşlerimiz adına alınabilecek en yüksek verimi elde etmektir. Bugüne kadar derneğimizde görev yapmış gerek başkanlarımıza gerekse yönetim kurulu arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bizleri başkanlığa layık gören kıymetli üyelerimiz ve büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: "

Başkan Yardımcısı Kani Seyfullahoğlu, Osman Yüksel, Muhasip Mustafa Akpınar, Yönetim Kurulu Üyeleri; Zekir Seferler, Fettah Kurtuluş, Hüseyin Karabaki, Niyazi Eyüp, Ramazan Beşkardeş, Özcan Hoşgül

Ömer Şengezer, Erdinç Ertopuz, İsa Durmuş

BURSA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:49

GÜNEŞ 08:19

ÖĞLE 13:14

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.