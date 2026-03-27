Bursa'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde çıkan yangıda dumandan etkilenen kişi hastanede tedaviye alındı. Mesudiye Mahallesi Dutluca Sokak'taki 3 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Karbondioksit gazından etkilenen Hamide B. (77), itfaiye ekiplerince kurtarılıp ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hamide B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

