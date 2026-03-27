Bursa'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı. Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ulucami Mahallesi'nde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyrukluların olduğunu belirledi. Yapılan araştırmanın ardından harekete geçen polis, 14 düzensiz göçmeni yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

