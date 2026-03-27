Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 15:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen jandarma, 2 zanlıyı yakaladı.

        İkamette ve şüphelilere ait bir otomobilde arama yapan jandarma, aracın torpidosu ile teybine gizlenmiş uyuşturucu olduğunu belirledi.

        Teybin arkasına ve torpido kasasının çeşitli yerlerine gizlenmiş sentetik uyuşturucu madde, sentetik uyuşturucu ecza hap, uyuşturucu kullanma aparatı ile 44 bin 200 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
