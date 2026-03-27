        FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ'da başladı

        Bursa'da, 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ etabı başladı.

        Giriş: 27.03.2026 - 15:16 Güncelleme:
        FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ'da başladı

        Bursa'da, 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu Uludağ etabı başladı.

        Uluslararası Voleybol Federasyonunun (FIVB) takviminde yer alan organizasyon, Türkiye Voleybol Federasyonu, Osmangazi Belediyesi ve Uludağ Teleferik iş birliğiyle 2. Oteller Bölgesi Bursa Teleferik Kurbağa Kaya İstasyonu önünde gerçekleştiriliyor.


        Toplam 10 bin dolar ödül dağıtılacak turnuvaya, 6 ülkeden 19 takım onlarca sporcuyla katılım gösterdi.

        Uludağ'ın zirvesinde renkli görüntülere sahne olan organizasyonun final karşılaşmaları, 29 Mart Pazar günü yapılacak.

        Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu danışmanı ve organizasyonun direktörü Oğuz Değirmenci, yaptığı açıklamada, turnuvanın grup maçlarıyla başladığını söyledi.

        Değirmenci, 3 gün sürecek organizasyonda final maçlarının pazar günü oynanacağını belirterek, şunları kaydetti:

        "FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu etabı organizasyonu Uludağ'da gerçekleştiriyoruz. 6 ülkeden 19 takım burada mücadele ediyor. Her takım 4'er kişiden oluşuyor. Burada Fransa, Ukrayna, Polonya, Macaristan, Moldova ve Türkiye'den takımlar var. Bugün grup maçlarıyla organizasyon başladı. Yarın da grup maçlarıyla devam edecek. Pazar günü de yarı final maçları ve final maçlarıyla organizasyonumuz sona erecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

