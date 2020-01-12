Mustafakemalpaşa'nın ilk eğitmeni vefat etti

"Ben hep hip hop'tım"

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Mustafakemalpaşa'nın ilk eğitmeni Osman Aydın, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Büyükköy Mahallesi'nde 1921 yılında dünyaya gelen Osman Aydın, ilk görevini de 5 yıl süreyle burada yaptı. Daha sonra 35 yıl Devecikonağı Taş Mektep'de görev yaptıktan sonra emekli oldu. 3 çocuk 20 torun sahibi olan Aydın, 99 yaşında vefat etti. Köyünde defnedilen Aydın'ın cenazesine öğrencileri de katıldı.

BURSA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:49

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