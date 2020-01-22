Küçükbalıklı Mahallesi’ne yeni polis merkezi

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan Küçükbalıklı Polis Merkezi inşaatı devam ediyor.

Osmangazi Belediyesi, depreme dayanıksız olduğu için boşaltılarak yıkılan Gülbahçe Polis Merkezi’nin yerine Küçükbalıklı Mahallesi’nde modern bir polis merkezi inşâ ediyor. Toplam 2 bin 132 metrekare alan üzerine inşâ edilen Küçükbalıklı Polis Merkezi, iki kattan oluşuyor. 22 araçlık otoparkı, modern mimarîsi ve emniyet birimlerinin ihtiyaç duyduğu fonksiyonlarla inşa edilecek olan merkez için 3 milyon 740 bin TL kaynak kullanıldı. Küçükbalıklı Polis Merkezi inşaatında binanın betonarme bölümünde çalışmalar bitti. Ahşap oturtma çatının yapımı tamamlandı. Üst kenet kaplama imâlatı devam ederken, çevre duvarı korkuluklarının montajına da başlandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşın yaşam kalitesini artırmak maksadıyla Osmangazi’ye yeni kamu tesisleri kazandırdıklarını ifade ederek, “Osmangazi’nin daha da güzelleşmesi ve vatandaşlarımızın her alanda daha kaliteli hizmet alabilmesi için kamu binalarımızın yapımlarını da üstleniyoruz. İlçemizin güven ve huzurunun arttırılması için fedakârca gayret gösteren emniyet mensuplarına yakışır bir polis merkezi olacak. Daha önce Çarşı Polis Merkezi ile Bağlarbaşı Mahallesi'ne bir polis merkezi kazandırmıştık. Oldukça faydalı ve ihtiyaca cevap veren aynı yatırımı Küçükbalıklı Mahallemiz’de de yapıyoruz. Tamamlandığında çok modern ve bir polis merkezi olacak. Burada hem vatandaşlarımız, ulaşımı kolay ve ferah bir ortamda hizmet alacak hem de emniyet güçlerimiz daha rahat çalışma ve hemşehrilerimize hizmet edecek. Gülbahçe’deki eski binanın yerine de güzel bir meydan yapacağız” diye konuştu.

BURSA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:46

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