Gemlik'te kömür yangını korkuttu

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın korkuttu.

Dr. Ziya Kaya Mahallesi, Orhangazi Caddesinde bulunan binada çıkan kömür yangını, apartmanda bulunanlara zor anlar yaşattı. Birinci katta merdiven altında bulunan kömür deposualev alDI. binadakilerin kapıyı açmasıyla dumanlar apartmanı sardı. Kömür dumanı dairelere dolarken, olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri intikal etti. Dumandan etkilenen 10 kişi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, bina havalandırılması için boşaltıldı.

BURSA 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:46

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