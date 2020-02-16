Cumhurbaşkanının mektupları sahiplerine ulaştırılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Mudanya İlçe Teşkilatına gönderdiği teşekkür mektuplarını, ilçe Başkanı İnci Söğütlü öncülüğünde kurucu üye ve önceki dönem ilçe başkanlarına takdim ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yolladığı teşekkür mektubunu AK Parti Mudanya İlçe Başkanı İnci Söğütlü öncülüğünde, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, il ve ilçe yöneticilerinin iştirakiyle sahiplerine takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, "Genciyle yaşlısıyla, erkeğiyle kadınıyla herkesin elini taşın altına soktuğu bir teşkilatın mensuplarıyız. AK Parti'de yeni, eski diye bir kavramı yoktur, sadece görev değişiklikleri vardır. Hep birlikte milletimiz ve yeryüzündeki tüm mazlumlar için umut ışığı haline gelmiş bir davaya hizmet ediyoruz. Bu dava sizin gibi yüreğinde büyük Türkiye idealini taşıyan teşkilat mensuplarımızın omuzlarında yükseliyor ve inşallah yükselmeye de devam edecek. Üstlendiği vazifelerin öneminin bilince olan sizler gibi dostlarımız ile omuz omuza çalışmayı nasip ettiği için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. Birlikte yürüyecek daha çok yolumuz, eşsiz vatanı ve aziz milletimizi layık olduğu yere taşıyacak daha çok vazifemiz var. Demokrasinin güçlenmesi, ülkemizin kalkınması için 'Güçlü Türkiye' sevdasıyla görev yaparak göstermiş olduğunuz fedakârlık için teşekkür ederek şu ana kadar yapılan tüm çalışmalarda olduğu gibi bundan sonraki tüm çalışmalarımızda da yüce Rabbimden muvaffakiyetler dilerim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.