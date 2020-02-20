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Bursa, 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

İHA

Son iki yıldır Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Dünya Alpagut Şampiyonası, bu yıl Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Bursa'da yapılacak. Şampiyonanın tanıtım toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alpagutun spordan öte yüzlerce yıl öncesine dayanan Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Bursa, 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak

Son iki yıldır Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılan Dünya Alpagut Şampiyonası, bu yıl Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa’da yapılacak. Şampiyonanın tanıtım toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alpagutun spordan öte yüzlerce yıl öncesine dayanan Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.
Bursa’nın turizmden aldığı payı artırmak maksadıyla tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, kasım ayında yapılacak 3. Dünya Alpagut Şampiyonası’na hazırlanıyor. Son iki yıldır Azerbaycan’ın başşehri Bakü’de yapılan Dünya Alpagut Şampiyonası, bu yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla 2022 Kasım 2020 tarihleri arasında 40’ı aşkın ülkeden yaklaşık 650 sporcunun iştirakiyle Bursa Nâim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde gerçekleştirilecek. Bursa’nın uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak şampiyonanın tanıtım toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Alpagut Türkiye Federasyonu Başkanı Cemal Ersoy ve Dünya Alpagut Federasyonu Teknik Direktörü ve Avrupa Federasyonu Başkanı Tuncay Meriçli’nin katıldığı toplantıyla Merinos AKKM’de yapıldı. Alinur Aktaş, geleneksel sporların, sadece bir spor dalı olmaktan öte, Türk kültürünün önemli yansımaları olduğunu söyledi. Geleneksel spor oyunlarının her zaman dayanışmayı, kaynaşmayı, birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Yüzlerce yıl öncesinden gelen ata sporlarımız, inançlarımızla, örf ve jdetlerimizle şekillenmiş, bizim kimliğimizin bir parçası olmuştur. İnsanlık tarihinin en zengin kültürlerinden birine sahip olan kültürümüzde güreş, okçuluk, cirit, binicilik gibi sporlar yüzlerce yıl önceki coşkusuyla hâlâ varlığını sürdürüyor ve toplumumuz tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Bizler kültürümüzün birer aynası olan bu sporlarımızı destekleyerek geleceğe taşınması için çalışıyoruz” dedi.
Dövüş sporuna Türkçe bakış
Dünya Alpagut Şampiyonası’nın 2018 ve 2019 yıllarında Azerbaycan’ın başşehri Bakü’de yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, bu yılki şampiyonaya Bursa olarak ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Alpagutun, bir dövüş sporunun dünyaya Türkçe bakışı olarak yansıması olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Bu spor, dünyanın en eski milletlerinden biri olan Türk insanın, binlerce yıl nasıl hayatta kaldığını ispatlayan, aslında oyun ve sporla kendini koruma ve savunma tekniklerinin yeniden dünyaya bir spor dalı olarak sunulmasıdır. Alpagut, Türklerin kendi oyunlarının yine kendi dünya görüşü ve günümüz dövüş teknikleriyle harmanlanarak bir spor dalı olarak ortaya çıkmış hâlidir. Bu düşünce yalnızca Türkler arasında kalmamıştır. Türk insanın spor ahlâkı, rakibe saygı, olgun fertler yetiştirme yöntemi bugün 3 kıtada 30’u aşkın ülkede ve binlerce sporcu ile yapılmaktadır. Ben şampiyonanın Bursa’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Dünya Göçebe Oyunları’nın da bu yıl Bursa’da yapılacağını hatırlatan Başkan Aktaş, bu tür uluslararası faaliyetlerin şehrin tanıtımı açısından önemli bir araç olduğunu da sözlerine ekledi.
Alpagut Türkiye Federasyonu Başkanı Cemal Ersoy da alpagutun bir anlamda Türklerin hayat ve spor felsefesi olduğunu vurguladı. Günümüzde karate, judo, güreş, jiujitsu ve tekvando gibi adlarla sergilenen spor dallarının aslında alpaguttan alındığını ifade eden Ersoy, “Ama ne yazık ki biz şampiyonalarda salonlara girdiğimizde başka ülkelerin bayraklarına selâm veriyoruz. İlk kez kardeş ülke Azerbaycan’da gerçekleştirilen faaliyetle ata sporumuz alpagut 40’ı aşkın ülkeyi sardı. Alpagut Türk sporu olarak anılacak ve bu spor bizim bayrağımızın altında, bizim ahlâkımızla, bizim an’anelerimizle yapılacak. Şampiyonamızın ana sponsorluğunu üstlenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Dünya Alpagut Federasyonu Teknik Direktörü ve Avrupa Federasyonu Başkanı Tuncay Meriçli de alpagut sporunun teknik özellikleri hakkında bilgi verdi.
Alpagut Türkiye Federasyonu Başkanı Cemal Ersoy ve Dünya Alpagut Federasyonu Teknik Direktörü ve Avrupa Federasyonu Başkanı Tuncay Meriçli, toplantının sonunda Başkan Aktaş’a “Yargan” yani öğretmen kıyafeti hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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