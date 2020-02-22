Hayati İnanç İnegöllülerle buluştu

Edebiyatçı yazar Hayati İnanç, İnegöl Belediyesi'nin düzenlediği "4. Kitap Günleri Fuarı"nda vatandaşlarla buluştu.

Ezbere bildiği 7 bin beyt ile dîvân edebiyatının yaşayan âbidelerinden biri olan Hayati İnanç, İnegöl Belediyesi 4. Kitap Günleri Fuarı çerçevesinde düzenlenen söyleşi ve imza töreni için İnegöl’deydi. Fuar alanında bulunan söyleşi salonunda hayranlarıyla buluşan İnanç’ın programına ilgi büyük oldu. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da başkan yardımcılarıyla birlikte katıldığı imza ve söyleşi programında konuşan Hayati İnanç, “Gittiğim şehirlerde bana dua edin diyorum. Bir gün bir öğrenci kardeşimizle aramızda bir diyalog geçti. Nasıl dua edeyim hocam sizin için dedi. Dedim ki, hoca ölürken gülsün, gülerken ölsün diye dua et. Sevgili gençler, bütün dikkatinizi 30 saniye sabitleyin. Bunu söylemeye geldim. Ölürken gülmek nasıl olur? Temel soru budur. Web sayfamda vasiyetimi dikkatinize sunarım. Açın bakın” ifadelerinde bulundu.

Söyleşi sonunda İnanç, hayranları için kitaplarını da imzaladı. Belediye Başkanı Alper Taban da İnanç’a kitabını imzalattı. İmza ve fotoğraf çekimi için uzun kuyrukların oluştuğu salonda vatandaşlar Hayati İnanç’ın kitaplarına da büyük ilgi gösterdi.

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