2019 yılı ihracat rakamları açıklandı İnegöl yine bir çok ili geride bıraktı

İnegöl Ticaret Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2019 yılı ihracat rakamlarını açıkladı.

Düzenlenen kahvaltılı basın toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’de 2018 yılında 1 milyar 11 milyon dolar olan ihracatın 2019 yılında 1 milyar 200 milyon dolara yükselerek yüzde 19 arttığını söyledi. Uğurdağ, “İnegöl 2019 yılında 889 firma ile 1 milyar 200 milyon dolar ihracat, 34 firma ile 249 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 450 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2019 yılı verilerine göre İnegöl 950 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek ekonomide model olma geleneğini sürdürmektedir” dedi

İhracat birincisi mobilya sektörü oldu

Uğurdağ; “İhracat 1 milyar 11 milyon dolardan 1 milyar 200 milyon dolara yükselerek yüzde 19 arttı. İthalat ise 320 milyon dolardan 249 milyon dolara düşerek yüzde 22 azaldı. Bu verilere göre 2019 yılında ilçemizin dış ticaret hacmi de bir önceki yıla nazaran yaklaşık yüzde 9 arttı. 2019 yılının ihracat birincisi mobilya sektörü oldu. Otomotiv yan sanayi, makine metal ve orman Ürünleri sektörleri ihracatında düşüş yaşanırken, mobilya, tekstil, gıda ve kimya sektörlerinin ihracatı arttı. Mobilya sektörü 554 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek İnegöl’ün ihracatında yüzde 46 ile en büyük paya sahip oldu. İhracatta otomotiv yan sanayi sektöründe yüzde 65, makine metal sektöründe yüzde 28, orman ürünleri sektöründe yüzde 9 düşüş yaşanırken, toplam ihracat bir önceki yıla göre yüzde 18 artış gösterdi. İhracatta mobilya sektöründe yüzde 30, tekstil sektöründe yüzde 34, gıda sektöründe yüzde 20 ve kimya sektöründe yüzde 8 artış gerçekleşti. İthalatta ise tüm sektörler toplamında yüzde 22’lik bir azalış yaşandı” ifadelerini kullandı.

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