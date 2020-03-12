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Otomobili uçuruma yuvarlayarak eşinin ölümüne neden olan kocaya yine müebbet

DHA

Otomobili uçuruma yuvarlayarak eşinin ölümüne neden olan kocaya yine müebbet


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da 11 yıl önce kullandığı otomobili kasten uçurumdan yuvarlayarak eşi Esra Aşlar'ın (24) ölümüne neden olduğu iddiasıyla daha önce yapılan iki yargılamada bir kez beraat ettirilip, bir kez de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Batuhan Aşar´ın (41) 3'üncü kez yapılan yargılaması tamamlandı. Son savunmasında, "Eşimi çok özlüyorum. Beraatimi istiyorum" diyen Aşlar, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Bursa´nın Mudanya ilçesinde, 2009 yılının Kasım ayında yaşanan kazada, CHP eski İl Başkanı Hakan Aşlar'ın oğlu Batuhan Aşlar'ın kullandığı otomobil, uçuruma yuvarlandı. Kazada, Aşlar'ın beraberinde bulunan eşi Esra Aşlar, yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Batuhan Aşlar, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda ise eşinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle Bursa 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılama sonunda, 2011 yılında verilen kararla mahkeme Aşlar'ı beraat ettirdi.
Ölen genç kadının yakınları kararı Yargıtay'da temyiz etti. Dosyayı görüşen Yargıtay 1´inci Ceza Dairesi, suçun, 'kasten adam öldürmek' olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirerek, kararı bozdu. 
Yargıtay´ın bozma kararı üzerine Bursa 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılama, 2014 yılında sonuçlandı. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Aşlar, kararla birlikte, tutuklandı.  Bu kez kararı Aşar, temyiz etti. Yargıtay 1´inci Ceza Dairesi, 2017 yılında verdiği kararla, sanığın akıl sağlığıyla ilgili Uludağ Üniversitesi´nin `akli dengesi yerinde değil´ raporu ile İstanbul Adli Tıp Kurumu´nun `sanığın akıl sağlığında bir problem yoktur´ raporunun çelişkili olduğunu bildirerek, kararı bir kez daha bozdu.
AKLİ DENGESİ YERİNDE ÇIKTI, BERAAT İSTEDİ
2018 yılında üçüncü kez başlayan yargılamada, tutuklu sanık için İstanbul Adli Tıp Genel Kurulu'ndan, daha önceki çelişkinin giderilmesi için istenen raporda Aşlar´ın akli dengesinin yerinde olduğu bildirildi. 
'EŞİMİ ÇOK ÖZLÜYORUM'
Bursa 5´inci Ağır Ceza Mahkemesinde, bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Batuhan Aşlar ve yakınları ile taraf avukatları katıldı.
Suruşmada son savunmasını yapan Aşlar, "Olay günü eşimle birlikte alışveriş merkezine gittik. Oradan Tirilye'ye giderken, virajda direksiyon hakimiyetimi kaybettim ve uçuruma yuvarlandık. Olayın intihar girişimi olduğu söyleniyor, bunu kabul etmiyorum. Allah'tan korkarım. Eşimle mutlu bir evliliğimiz vardı. Bana güzel bir evlat verdi. Eşim yine dünyaya gelse yine onunla evlenirim. Eşimi çok özlüyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme, Batuhan Aşlar´ın, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-03-12 17:05:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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