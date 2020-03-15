Bursa’da Çelik Palas Oteli’nin 2. etabının 42 bin metrekarelik arsasının Özelleştirme İdaresi tarafından 16 kat imar planıyla ihaleye çıkarılmasının yankıları sürüyor. Bu plana Bursa Büyükşehir Belediyesi ret kararı verse de, planın Ankara’da tam anlamıyla iptal edilmemesi sivil toplum örgütleri ve Bursalıları tedirgin ediyor. Bursa Fan Club Başkanı Selim Yedikardeş, “Ankara bizi duysun. Orade hem jeolojik olarak risk var, hem de şehrin siluetini bozuyor. Alt yapı ve trafik açısından da Bursa’da yaşayan herkes bu projeye karşı” dedi.

Bursa Fan Club Başkanı Selim Yedikardeş, yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş’i ziyaret etti. 12 Kasım 2019 tarihinde Özelleştirme İdaresi’nin TOKİ marifetiyle Çelik Palas 2. etap olarak bilinen 42 bin metrekarelik yeri ihaleye çıkardığını hatırlatan Yedikardeş, “Askı süresince büyükşehir meclisi ve başkanı ret kararı verdi. Bursalıların onaylamıyor. Büyükşehir Belediye Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanıyla bizzat görüştü, Çevre Şehircilik Bakanlığı bilgilendirildi. Ancak bu konunun resmen gündemden çekilmediğini, resmî olarak bu konunun bertaraf edilmesi gerektiğini görüyoruz. Bursa’ya yeni bir Doğanbey gibi şehrin siluetini bozacak bir ucûbe ve gereksiz bir yapı istemiyoruz. Bu bölge aynı zamanda jeolojik açıdan Uludağ yamacında ve kayan bölgesinde. 42 bin metrekarede oluşacak 16 katlı bir mimariyi teknik açıdan da yanlış bulduğumuzu belirtiyoruz” dedi.

Bu konunun Ankara’da resmî olarak bertaraf edilmesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı’nın konuya ciddi olarak müdahil olması gerektiğini kaydeden Yedikardeş, “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanının yaklaşımı, siyaset yapmadan, kentin menfaatine bir karar olmuştur. Şehrin menfaati söz konusudur. Bütün siyasi erkler ve sivil toplum örgütlerinin kararıyla Bursa menfaatine bu projeye karşı durulmuştur” diye konuştu.

Ankara’nın tepkileri görse de, plan iptal olana kadar Bursalıların tedirginliğinin sürdüğüne dikkat çeken Yedikardeş, “2.35 emsâl ve 10 kat plan var ortada. Bölgede ciddi bir eğim var. Ciddi kot farkı var. 200 bin metrekareye yakın inşaat yapılabilir. Orası jeolojik olarak riskli. Hem kent siluetini bozuyor, hem alt yapı, hem trafik, her açıdan Bursa’da yaşayan hiç kimsenin arkasında durabileceği bir iş değil. Ankara bizi duysun. Süreç devam ediyor. Planın tamamıyla ortadan kaldırılacağı umudumuz da var. Sözler alınmış, fakat resmiyete dönüşümünü bekliyoruz” şeklinde konuştu.

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