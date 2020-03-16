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Stokçu ve fırsatçılara ceza kapıda MODEF Fuarı 8-13 Hazirana ertelendi

İHA

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 43. MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı'nın 813 Haziran tarihlerine ertelendiğini duyurdu. Uğurdağ, "Gerek bakanlıklar, gerek TOBB nezdinde bize yazılan yazılarla birlikte tekrar uyarıyoruz, gıda başta olmak üzere bu tür ürünlerde fiyat artışlarına giden firmalara yönelik ciddi tedbirler alacağız ve gerek stok yapan, gerekse yüksek fiyat artışları yapan firmalara cezalar vereceğiz. Bu krizi fırsata dönüştürmek ticarî ahlâkına yakışmaz. " dedi.

Stokçu ve fırsatçılara ceza kapıda MODEF Fuarı 8-13 Hazirana ertelendi

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 43. MODEF Uluslararası İnegöl Mobilya Fuarı’nın 813 Haziran tarihlerine ertelendiğini duyurdu. Uğurdağ, “Gerek bakanlıklar, gerek TOBB nezdinde bize yazılan yazılarla birlikte tekrar uyarıyoruz, gıda başta olmak üzere bu tür ürünlerde fiyat artışlarına giden firmalara yönelik ciddi tedbirler alacağız ve gerek stok yapan, gerekse yüksek fiyat artışları yapan firmalara cezalar vereceğiz. Bu krizi fırsata dönüştürmek ticarî ahlâkına yakışmaz. ” dedi.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, MODEF yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İTSO binasındaki makamında açıklamalarda bulundu. Başkan Yavuz Uğurdağ, 43. MODEF İnegöl Mobilya Fuarı’nın Koronavirüs (Covid19) sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde 813 Haziran tarihine ertelendiğini duyurdu. Başkan Uğurdağ ayrıca, gümrük kapılarında yaşanan son durumlar ve bazı temizlik ve gıda ürünlerinde yaşanan haksız fiyat artışlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.
İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Korona virüs ile ilgili birçok ülkede tedbirler alınmaya başlandı. Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde alınan önlemler sonrası birçok programlar 1 Mayıs tarihine kadar ertelendi. Biz de geçen hafta gerek sosyal medyadan gerekse basın bültenleriyle kamuoyunu 6 Nisan’da başlatmayı planladığımız MODEF Fuarımızın ötelenmesiyle ilgili bilgilendirmiştik. Bu konuyla alakalı MODEF Yönetim Kurulumuzla yaptığımız toplantı neticesinde Fuarımızın 813 Haziran tarihlerinde yapılmasına karar verdik. Sağlık Bakanlığımız 1 Mayıs öngörüsünü ortaya koymuştu. 1 Mayıs’tan sonra bu organizasyonlarımızı hayata geçirmeyi temenni ediyoruz.”
“Bakanlığımızın aldığı tedbirler tüm kamuoyu tarafından takdir ve teşekkürle karşılandı. Alınan tedbirler ve yapılan mücadele noktasında yetkililerimize teşekkür ediyoruz. İnşallah durum büyümeden yüzeysel bir şekilde atlatılır. Şu ân virüsün etki ettiği kişi sayısı 18’e ulaştı, inşallah bu vatandaşlarımız da bir an önce şifa bulurlar. Hayat devam ediyor. Bizler de bu noktada kurumlar ve kişiler olarak programlarımızı yürütmek durumundayız. Tüm mobilya sektörü ve İnegöl kamuoyuna MODEF İnegöl Fuarı’nın 8 Haziran’da startını verip 13 Haziran’da bitirme kararını duyuruyoruz. Hem odamız, hem MODEF Fuarcılığın birçok programı vardı. Bu programlar da 1 Mayıs’tan sonraya ertelendi. Tarihleri belirleyip programları sürdüreceğiz” dedi.
Uğurdağ, “Arkadaşlarımızın yatırım ve çalışmaları oldu, paniğe kapılmasınlar. Bu süreçte dünyada hiçbir yerde fuarlar yapılmayacak. Bayramdan sonra yapacağımız fuarımız sektörümüze ciddi şekilde iç ve dış piyasa anlamında katkı sağlayacaktır. Bütün esnaf ve sanayicilerimiz çalışmalarına ve hazırlıklarına devam etsinler” şeklinde konuştu.
“Krizi fırsata dönüştürmek ticaret ahlâkına yakışmaz”
Haksız fiyat artışlarına işaret eden Başkan Yavuz Uğurdağ, “Gıda ve diğer ürünlerde virüsten kaynaklanan fiyat artışları oldu ve stoklar birden eridi. Sosyal medyamızdan bu konuda duyurumuzu yapmıştık. Gerek bakanlıklar, gerek TOBB nezdinde bize yazılan yazılarla birlikte tekrar uyarıyoruz, gıda başta olmak üzere bu tür ürünlerde fiyat artışlarına giden firmalara yönelik ciddi tedbirler alacağız ve gerek stok yapan, gerekse yüksek fiyat artışları yapan firmalara cezalar vereceğiz. Bu krizi fırsata dönüştürmek ticarî ahlâkına yakışmaz. Bu süreci hep beraber yaşıyoruz. Esnafımız ve sanayicimiz başta olmak üzere vatandaşlarımızla birlikte dayanışma ve özveri içerisinde bu süreçleri atlatmak durumundayız” diye konuştu.
Sürecin ekonomik boyutunun da çok önemli olduğunu belirten Başkan Uğurdağ, “Şehrimiz bir üretim ve ihracat merkezidir. Her geçen gün ihracatımızı artırıyoruz. Bazı sınır kapılarında ve gümrüklerde sıkıntılar yaşamaya başladık. Bizi çok yakından ilgilendiren İran sınır kapısı ve bunun yanında Irak sınır kapısıyla ilgili bazı sorunlar yaşanmaya başlandı. Firmalarımız da bunun bilincindeler. Habur sınır kapısından ürün sevkiyatı şu ân devam ediyor. Dorse ve tırlar değişiyor, ürün Irak’a giriş yapıyor, dorse tekrar geri geliyor ve tır çıktığı yere ulaşıyor. Bu yüzden gecikmeler yaşanıyor, zaman sıkıntısı meydana geliyor. Habur sınır kapısında birçok tırımız bekleme noktasında bulunuyor, sevkiyatlar aksıyor. Bununla birlikte yine Habur sınır kapısında bazı sıkıntıların daha meydana geleceği söylentileri var. Bölgede sokağa çıkma yasakları da gündemde. Çok sıkıntılı olsa bile ürün sevkiyatı devam ediyor. Irak bizim ihracat sıralamamızdaki birinci ülke. Çok ciddi sorunlar yaşanabilir. İnşallah hükümet yetkililerimize de bir rapor halinde sunacağız. İhracatçılarımız paniğe takılmadan bizlerle irtibat halinde bulunarak ihracatlarını planlamalılar. Batı yönünde bir sıkıntımız yok, sadece Irak ve İran bölgesinde sorunlar yaşanıyor. Irak sınır kapımızı ve Irak ihracatımızı çok önemsiyoruz. Hükümet nezdinde de görüşmelerin gerçekleşmesiyle sevkiyatların hızlanmasına ihtiyacımız var.”
“İhbarları değerlendireceğiz”
Haksız fiyat artışlarıyla ilgili şu âna kadar bir ihbar alınmadığını belirten Başkan Uğurdağ, “Şu ân itibariyle bize gelen bir şikâyet olmadı, ancak biz kurum itibariyle bu tedbirleri almak zorundayız. Nihâîi tüketiciye zarar verecek her türlü ticarî faaliyet bizim sorumluluğumuz altındadır ve cezâî müeyyideyi gerektirir. Bu tür firmalarla ilgili şikâyet geldiğince hemen inceleme ve denetleme yapmak durumundayız. Şikâyet doğru ise gerekli cezayı vermekten çekinmeyeceğiz. Disiplin kurulu kararı sonrası cezaların boyutu ortaya çıkacaktır. Sürecin bize tanıdığı hak, kapatma yönüne kadar gidebilir. Ancak bu disiplin kurulunun araştırmasından sonra meydana çıkacaktır. Bu tür konulara göz yummayacağız. Özellikle gıda maddesi üzerinde böyle bir spekülasyon yapılması ahlâkî değildir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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