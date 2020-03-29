Bursa'da meydanlar güvercinlere kaldı Bursalılar "48 saat evden hiç çıkma" çağrısına uydu

Bursa Valiliği tarafından yapılan "48 saat evden hiç çıkma" çağrısına vatandaşlar uyunca sokak ve meydanlar boş kaldı.

Bütün dünya gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüse karşı Bursalı vatandaşlar tedbirlerini en üst seviyeye aldı. Bursa Valiliği tarafından da yapılan "48 saat evden hiç çıkma" çağrısının ardından Bursa'nın gün boyu tıklım tıklım olan meydan ve sokakları bomboş kaldı. Vatandaşlar evlerine kapanırken, meydanlar güvercinlere kaldı. Şehreküstü meydanında aç kalan güvercinleri ise hayvanseverler ve zabıtalar doyurdu. Meydanda aç kalan güvercinler hayırseverlerden yem bekliyor.

Nadir de olsa sokağa çıkan vatandaşlar ise, "Şehreküstü Meydanını hiç bu kadar boş görmedik. İnşallah bu salgın bir an önce biter de sağlıklı günlere kavuşuruz" dedi.

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