Bursa’da seyyar satıcıların darp ettiği zabıtaya ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da seyyar satıcıların darp ettiği zabıtaya ziyaret

İHA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, arife günü sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tezgah açan seyyar satıcılar tarafından darp edilen ve başına 5 dikiş atılan zabıta memurunu evinde ziyaret etti.

Bursa’da seyyar satıcıların darp ettiği zabıtaya ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, arife günü sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tezgah açan seyyar satıcılar tarafından darp edilen ve başına 5 dikiş atılan zabıta memurunu evinde ziyaret etti.
Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde arife günü yaşanan olayda, sokağa çıkma yasağına rağmen seyyar satıcılar, tezgah açıp satış yapmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağı olduğunu hatırlatıp, tezgahın kaldırılmasını istedi. Uyarıları dikkate almayan seyyar satıcılar, zabıta ekibine bijon anahtarı ve kaldırım taşı ile saldırdı. Olayda zabıta memurları Ekrem Seven ve Emrah Sacu çeşitli yerlerinden yaralanırken, başına kaldırım taşı ile vurulan 2 çocuk babası İsmail Yıldız ise başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldız’ın başına 5 dikiş atılırken, olay yerine gelen polis seyyar satıcıları gözaltına aldı.
Nefretle kınıyorum
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen zabıta memuru İsmail Yıldız’ı evinde ziyaret etti. Yıldız’a geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Aktaş, belediyecilik faaliyetlerini etkin bir şekilde icra ederken, maalesef hiç tasvip etmedikleri böyle olaylarla karşılaştıklarını söyledi. Zabıta teşkilatının emniyet güçleri ile birlikte kentin huzuru ve esenliği için 7/24 görev yaptığını hatırlatan Başkan Aktaş, “Arife günü yaşanan olayda da bir ihbar üzerine nöbetçi üç zabıta arkadaşımız olay yerine gidiyor. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen hem sokağa çıkma yasağını ihlal eden hem de kaldırımda sebze meyve satışı yapan seyyar satıcılara müdahale etmeye çalışırken maalesef bu üzücü olay yaşanıyor. Zabıta ekiplerimiz şehrin huzur ve eserliği için büyük bir gayretle çalışıyor. Bursalı hemşehrilerimizin de bu çabayı takdirle karşıladığını biliyorum. Gerek seyyar satıcılara gerekse kaldırım işgallerine müdahaleden 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sıcak yemek götürülmesi ve onların ihtiyaçlarının karşılanması noktasında a’dan z’ye samimiyetle çalışıyorlar. Ekibimize yapılan bu hareketi asla ve asla kabul etmemiz mümkün değil. Nefretle kırınıyorum ve hukuki anlamda da süreci soruna kadar takip edeceğiz. Hiçbir arkadaşımız kimsenin huzurunu, işini ve ticaretini bozmak üzerine hareket etmiyor. Ama takdir edersiniz ki kanun ve kural dışına çıkanlara müdahale etmek bizim öncelikli görevimiz. İsmail Yıldız arkadaşımız da maalesef bunu yaparken, yaralandı. Kendisine geçmiş olsun. Allah eşine ve çocuklarına bağışlasın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşının yarısı kadar ceza yedi Çalıntı motosikletle tur 14 yaşındaki çocuğa pahalıya patladı
YEREL HABERLER Yaşının yarısı kadar ceza yedi Çalıntı motosikletle ...
Son 13 Ramazan Bayramı'nın en az trafik kazası ve can kaybı yaşandı
YEREL HABERLER Son 13 Ramazan Bayramı'nın en az trafik kazası ve can ...
Son 13 Ramazan Bayramı'nın en az trafik kazası ve can kaybı yaşandı
YEREL HABERLER Son 13 Ramazan Bayramı'nın en az trafik kazası ve can ...
Önce savaş sonra depremin vurduğu aileye İnegöl Belediye Başkanı sahip çıktı
YEREL HABERLER Önce savaş sonra depremin vurduğu aileye İnegöl ...
İnegöl Belediye Başkanı bayramı gökyüzünden kutladı
YEREL HABERLER İnegöl Belediye Başkanı bayramı gökyüzünden kutladı
Bayramda çalışanlar unutulmadı
YEREL HABERLER Bayramda çalışanlar unutulmadı
Pandemide örnek oldu, Bilim Kurulları yaygınlaşmalı teklifi geldi İnsan ve Akademi Platformu Başkanı Metin Türk: "Bağımsız Bilim Kurulları ekonomi, eğitim ve tarım alanında da kurulmalı" "Sağlık Bakanı'nın başkanlığında oluşturulan Sağlık Bilim Kurulu, kamu yönetiminde bilimin ve bilmenin, ehliyet ve liyakatın ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi"
YEREL HABERLER Pandemide örnek oldu, Bilim Kurulları yaygınlaşmalı ...
(Özel) Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi Bir mağazanın müdürü yüksek prim alabilmek için fire ürünleri düşük gösterdi, tazminatsız kovuldu Uyanık müdüre Yargıtay'dan da kötü haber geldi
YEREL HABERLER (Özel) Bu hareket tazminatsız kovulma sebebi Bir ...
Şehir Hastanesi hattında ihaleye doğru
YEREL HABERLER Şehir Hastanesi hattında ihaleye doğru
Son 12 yılın en kazasız bayramı Kısıtlamaya rağmen 33 can 2020 Ramazan Bayramı bu özelliği ile tarihe geçti
YEREL HABERLER Son 12 yılın en kazasız bayramı Kısıtlamaya rağmen 33 ...
Sokağa çıkan 20 yaş altı nelere dikkat etmeli Korona virüs sürecinde sokağa çıkan 20 yaş altının dikkat etmesi gereken konular
YEREL HABERLER Sokağa çıkan 20 yaş altı nelere dikkat etmeli Korona ...
Mudanya Belediyesi ekipleri bayramda da görev başında
YEREL HABERLER Mudanya Belediyesi ekipleri bayramda da görev başında
Yankı Yemek'ten ücretsiz covid danışmanlığı
YEREL HABERLER Yankı Yemek'ten ücretsiz covid danışmanlığı
Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Türkmen çocuğa sürpriz doğum günü Bursa’da çocuklar hayal ediyor, büyükler gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER Savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Türkmen çocuğa ...
Sokak kısıtlamasında ilginç kaza Bursa'da hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
YEREL HABERLER Sokak kısıtlamasında ilginç kaza Bursa'da hurdaya ...
Bursasporlu PFDD Futbol Okulu kapılarını açıyor
YEREL HABERLER Bursasporlu PFDD Futbol Okulu kapılarını açıyor
(Özel) Bursa caddelerinde başı boş at paniği Bursa’da sahibinden kurtulan at şehir merkezindeki cadde ve sokakları arşınladı
YEREL HABERLER (Özel) Bursa caddelerinde başı boş at paniği Bursa’da ...
Nilüfer'de bayram mesaisi
YEREL HABERLER Nilüfer'de bayram mesaisi
Başkan Özkan, bayramda da boş durmadı
YEREL HABERLER Başkan Özkan, bayramda da boş durmadı
Haşere ve kemirgenle Yıldırım mücadele
YEREL HABERLER Haşere ve kemirgenle Yıldırım mücadele
DOSABSİAD YES isbirligi ile Avrupa pazarini yeniden fethetmeye hazırlanıyor
YEREL HABERLER DOSABSİAD YES isbirligi ile Avrupa pazarini ...
Türk Kızılay Bursa, sessiz bayramda umudun sesi oldu
YEREL HABERLER Türk Kızılay Bursa, sessiz bayramda umudun sesi oldu
Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık kontrolleri yapılıyor
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerinin sağlık kontrolleri ...
(Özel) Tarladan 2200 yıllık sikke çıktı Zeytin ilaçlarken bulduğu sikkeyi müzeye teslim etti
YEREL HABERLER (Özel) Tarladan 2200 yıllık sikke çıktı Zeytin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X