İş yerinden hırsızlık kamerada

<br>Mehmet İNANDerya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA'da, cep telefonu aksesuarı satan bir iş yerinin camını kırıp hırsızlık yapan yaşı küçük 5 şüpheliden 2'si yakalandı. Olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.<br>Olay, önceki gün saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Yaşları küçük 5 kişi, cep telefonu aksesuarı dükkanının önünde bir süre oturup sohbet etti. Çevreyi kolaçan eden bu kişiler, bir süre sonra iş yerinin camını taşla kırdıktan sonra bölgeden ayrıldı. Daha sonra geri dönen gençler, kırılan camdan içeri girip, bazı malzemeleri çaldı.<br>Sabah iş yerine geldiğinde soyulduğunu anlayan iş yeri sahibi, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerden ikisinin H.K. ve B.B. olduğunu tespit etti. İki şüpheli, çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.<br>Diğer 3 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN, Derya EVREN<br>2020-05-30 15:39:39<br>

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