Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BEBKA’nın seminerinde COVID-19 krizinin işletmeler üzerindeki etkileri ele alındı

İHA

BursaSanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen canlı seminerde COVID19 krizinin işletmeler üzerindeki etkileri konuşuldu.

BEBKA’nın seminerinde COVID-19 krizinin işletmeler üzerindeki etkileri ele alındı

BursaSanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından düzenlenen canlı seminerde COVID19 krizinin işletmeler üzerindeki etkileri konuşuldu.
Moderatörlüğünü BEBKA Planlama Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş’ın yaptığı,Hedefler için İş Dünyası Platformu Direktörü Pelin Kihtir Öztürk ve Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) Yönetici Ortağı Esen Çağlar ile birlikte COVID19 salgınının Türkiye ekonomisine ve bölgemize etkileri değerlendirildi.
Hedefler için İş Dünyası Platformu hakkında bilgi veren Platform Direktörü Pelin Kihtir Öztürk, “2019 yılında kurulan platformun amacı sürdürülebilir kalkınma amaçları ile iş dünyası arasında köprüyü kurmak ve iş dünyasında iş yapış şeklini değiştirecek yeni fikirler için ortaklıkları kolaylaştırmak. Bunun için TÜSİAD ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bir araya gelerek platformun altyapısını oluşturuyorlar” dedi.
COVID19'un globalde hızla yayılırken Türkiye’de biraz daha geç yayıldığına dikkat çeken Öztürk, “Asıl değişmesi gereken özel sektör kurumunun, işletmenin, fabrikanın, atölyenin vb. iş yapış süreçlerini en iyi hale getirmektir" dedi.Öztürk şunları söyledi: "Bu kadar afet yaşayacağımızı bilmeden biz iklim değişikliğini ve afetlere dayanıklılığı ilk önceliğimiz olarak ele aldık. Özel sektörün afet öncesindeki güçlenme, afet esnasında ve sonrasındaki iyileşme sürecinin en kısa olup, yaşam kalitesinin en az etkilenmesini amaçlıyorduk. Sonrasında ise bir anda kendimizi COVID19'da bulduk. COVID19 globalde yayılırken Türkiye’de biraz daha geç yayıldı.”
Salgının etkisi finansal kriz değil talep krizi olarak görülüyor
PAL Yönetici Ortağı Esen Çağlar ise, bir kalkınma iktisatçısı olarak COVID19 ile deprem konusunun çok benzer bulduğunu anlattı. İktisadi anlamda "Bu nasıl bir kriz?" diye anlamaya çalıştıklarını belirten Çağlar şunları kaydetti: "COVID19'un iktisadî etkileri bakımından depremle çok benzerlikler taşıdığını söyleyebiliriz. Nasıl depremden dolayı üretim yapamıyorsanız, salgından dolayı da yapamıyorsunuz. Talep kısılması yaşanıyor. Arz kökenli bir kriz ve gelişmiş ekonomiler çok da alışkın değiller arz kaynaklı krizlere. Biz depremin etkileri ile mücadele edebilme ve ekonomiyi işler hale getirme konusunda dayanıklıyız. COVID19 kriziyle etkin müdahale yöntemlerinin aranması, bulunması, içselleştirilmesi kaçınılmaz bir gerçek."
Anket sonuçlarını değerlendiren Çağlar “Bu süreçte kalkınma ajanslarının rolü ne olmalı diye baktığımızda bölgedeki eşitsizliklere veya fırsatlara yönelik durumu tespit edip bu bilgileri hızla Ankara’ya iletmeli. Bölgenin stratejik kabiliyetlerinin korunmasında, talep kaynaklı krizden dolayı özellikle orta ölçekli firmaların olumsuz şekilde etkilenmesini en aza indirgeyecek tedbirler düşünülebilir. TR41 bölgesi Türkiye’nin ArGe ve teknoloji kapasitesinin önemli bir kısmına sahip bir bölge. Bazı stratejik ürünlere yönelik kamu alımları artırılabilir.” dedi.
Ajansın kurumsal YouTube kanalından ulaşılabilen canlı seminer izleyicilerden gelen soruların da cevaplanması ile tamamlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Ormandaki cinayet' iddianamesi kabul edildi
YEREL HABERLER 'Ormandaki cinayet' iddianamesi kabul edildi
'Ormandaki cinayet' iddianamesi kabul edildi
YEREL HABERLER 'Ormandaki cinayet' iddianamesi kabul edildi
'Ormandaki cinayet' iddianamesi kabul edildi
YEREL HABERLER 'Ormandaki cinayet' iddianamesi kabul edildi
'Ormandaki cinayet' iddianamesi kabul edildi
YEREL HABERLER 'Ormandaki cinayet' iddianamesi kabul edildi
Ihlamur ağacından düşerek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ihlamur ağacından düşerek hayatını kaybetti
FETÖ'cüler illegal dersane kurup faaliyetlerine devam etmişler Bursa'da yapılanma aşamasındaki FETÖ'cülere operasyon yapıldı, 15 öğretmen ile 1 ihraç ebe gözaltına alındı
YEREL HABERLER FETÖ'cüler illegal dersane kurup faaliyetlerine devam ...
Erken sünnet idrar yolu enfeksiyonlarını azaltıyor
YEREL HABERLER Erken sünnet idrar yolu enfeksiyonlarını azaltıyor
Tarlasında gördüğü 2,5 metrelik yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
YEREL HABERLER Tarlasında gördüğü 2,5 metrelik yılanı eliyle ...
Tarlasında gördüğü 2,5 metrelik yılanı eliyle yakalayıp poz verdi
YEREL HABERLER Tarlasında gördüğü 2,5 metrelik yılanı eliyle ...
Bursa'da sele kapılan kadın, yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Bursa'da sele kapılan kadın, yaşadıklarını anlattı
Bursa'da sele kapılan kadın, yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Bursa'da sele kapılan kadın, yaşadıklarını anlattı
Bursa'da sele kapılan kadın, yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Bursa'da sele kapılan kadın, yaşadıklarını anlattı
Bursa'da sele kapılan kadın, yaşadıklarını anlattı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bursa'da sele kapılan kadın, yaşadıklarını anlattı/ ...
Bursa'da sele kapılan kadın, yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Bursa'da sele kapılan kadın, yaşadıklarını anlattı
Bursa'da sele kapılan kadın, yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Bursa'da sele kapılan kadın, yaşadıklarını anlattı
Bursa'da sele kapılan kadın, yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Bursa'da sele kapılan kadın, yaşadıklarını anlattı
Kadın çiftçi boyundan büyük yılan yakaladı
YEREL HABERLER Kadın çiftçi boyundan büyük yılan yakaladı
Bursa’da çevre felaketi... Hayvan atıklarını Uludağ'ın eteklerindeki dereye bırakıyorlar, 13 bin nüfuslu mahalle deredeki kötü atıklar sebebiyle büyük sıkıntı yaşıyor Hayvan atıkları bırakılan deredeki sular tarım bahçelerinde kullanılamıyor
YEREL HABERLER Bursa’da çevre felaketi... Hayvan atıklarını ...
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren fazla mesai kararı Yargıtay'a göre fazla mesai son ücretten hesaplanmayacak
YEREL HABERLER Milyonlarca çalışanı ilgilendiren fazla mesai ...
Bursa'da silahlı, keserli sopalı kavgada ortalık karıştı İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgaya mahallenin gençleri de dahil olunca ortalık karıştı Keser, silah ve sopalı kavgada 1 kişi yaralandı 2 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Bursa'da silahlı, keserli sopalı kavgada ortalık ...
Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi ...
Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi ...
Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi ...
Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi yaralandı
YEREL HABERLER Trafikteki silahlı saldırıda, yolda yürüyen kişi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X