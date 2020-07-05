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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaralanan oğlunu böyle teselli etti

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bisikletten düşerek yaralanan çocuğu, sedyedeyken annesi teselli etti. O anlar kameraya yansıdı.

Yaralanan oğlunu böyle teselli etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bisikletten düşerek yaralanan çocuğu, sedyedeyken annesi teselli etti. O anlar kameraya yansıdı.
Alınan bilgiye göre; olay Orhaniye Mahallesi Varışlı Sokak'ta meydana geldi. Bisikletiyle sokakta tur atan 7 yaşındaki Hamza D. bir anda dengesini kaybederek düştü. Acılar içerisinde kalan küçük Hamza’nın yardımına annesi yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Hamza D.’yi alarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirdi. Ambulanstan sağlık görevlileri indirdiği sırada gözyaşlarına hakim olamayan çocuğu, annesi teselli etti.
Anne bir yandan çocuğunu sakinleştirmeye çalışırken, diğer yandan teselli etti. O anlar ise kameraya yansıdı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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