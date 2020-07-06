Motosikleti yüzüstü yatarak kullandı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'da, motosikleti yüzüstü yatarak, kullanan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. <br>BursaAnkara yolunda, İnegöl yönüne giden kasksız sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre yüzüstü uzanarak kullanan ve zaman zaman hızını 100 kilometreye kadar çıkaran kasksız sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğundan görüntüleri izleyenler, sosyal medyada tepki gösterdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-07-06 11:12:39<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.