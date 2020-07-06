Sahiller doldu taştı, kimse mesafeye ve maskeye dikkat etmedi Sağlık Bakanı uyardı ancak Mudanya sahilinde eğlence hız kesmedi, mesafe ve maske unutuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahiller doldu taştı, kimse mesafeye ve maskeye dikkat etmedi Sağlık Bakanı uyardı ancak Mudanya sahilinde eğlence hız kesmedi, mesafe ve maske unutuldu

İHA

Sahiller doldu taştı, kimse mesafeye ve maskeye dikkat etmedi Sağlık Bakanı uyardı ancak Mudanya sahilinde eğlence hız kesmedi, mesafe ve maske unutuldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs artışı gösteren illeri her akşam açıklayıp ikazlarını sürdürürken, Bursa'da polis ve bekçilerin tedbirlerine rağmen sahillerdeki vurdumduymazlık sürüyor. Dün gece Mudanya ilçesi sahilinde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan vatandaşlar, sokak ortasında müzik eşliğinde göbek atarak mesafe ve maskeyi hiçe saydılar.
Türkiye ve dünya genelinde (covid19) sebebiyle kafeler, kıraathaneler ve sokağa çıkmak bir süre önce yasaklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde normalleşme süreci ile birlikte sosyal mesafe maske kuralına ve sokağa çıkma yasağına uyulması açıklandı. Bursa’da yasak bittikten sonra sokağa çıkan vatandaşlar ne sosyal mesafeye uydular, ne de maske kullandılar. Kurallara ve ikazlara riayet etmeyen vatandaşlar sokak ortasında müzik eşliğinde roman havası oynayarak, kafelerde ve kıraathanelerde sosyal mesafe ile maske kuralına uymadan saatlerce vakit geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosikleti yüzüstü yatarak kullandı
YEREL HABERLER Motosikleti yüzüstü yatarak kullandı
Uludağ'da mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Uludağ'da mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
Hem kalbinizi koruyun hem de koronadan korunun
YEREL HABERLER Hem kalbinizi koruyun hem de koronadan korunun
Yanında çalışan kadının kocasının vurduğu avukat: Ölü numarasıyla kurtuldum
YEREL HABERLER Yanında çalışan kadının kocasının vurduğu avukat: Ölü ...
5 yıldızlı güvenli tatil imkanı Sönmez Holding'in yeni yatırımı Baia Kemer Club, yeni normale uygun şekilde izole bir tatil imkanı sunuyor
YEREL HABERLER 5 yıldızlı güvenli tatil imkanı Sönmez Holding'in ...
Gölyazı’da gezi treni keyfi başlıyor
YEREL HABERLER Gölyazı’da gezi treni keyfi başlıyor
Uludağ'da uçurumda can pazarı Uludağ’da indikleri yerde yaralanan kadın, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.
YEREL HABERLER Uludağ'da uçurumda can pazarı Uludağ’da indikleri ...
Prostat cinsel hayatı etkiliyor
YEREL HABERLER Prostat cinsel hayatı etkiliyor
Mustafakemalpaşa'ya 500 adet çöp konteyneri hibe edildi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'ya 500 adet çöp konteyneri hibe ...
Bursa'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Bursa'da 14 FETÖ şüphelisi adliyede
Atlı sporlar büyükşehirle şahlanıyor
YEREL HABERLER Atlı sporlar büyükşehirle şahlanıyor
Meteoroloiden sıcak hava uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloiden sıcak hava uyarısı
Ahşaptan kalem yapıp Hindistan'a tanesini 175 liraya satıyor Bursalı ustanın yaptığı hat kalemleri dünya çapında rağbet görüyor Korona virüs sürecinde hat kalemi satışları iki kat arttı
YEREL HABERLER Ahşaptan kalem yapıp Hindistan'a tanesini 175 liraya ...
Kadınların taşlı sopalı çöp kavgası... 2’si kadın 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kadınların taşlı sopalı çöp kavgası... 2’si kadın 3 ...
Restoran işletmecisinin hukuk mücadelesi
YEREL HABERLER Restoran işletmecisinin hukuk mücadelesi
İllegal dershane kurup faaliyetine devam eden 14 FETÖ şüphelisi eski öğretmen adliyede Eş zamanlı operasyonla 4 ilde gözaltına alınan 14 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER İllegal dershane kurup faaliyetine devam eden 14 FETÖ ...
Sıracevizler'e Sosyal Yaşam Merkezi
YEREL HABERLER Sıracevizler'e Sosyal Yaşam Merkezi
Maske takmak işkence olmaktan çıkıyor
YEREL HABERLER Maske takmak işkence olmaktan çıkıyor
Bursaspor, Perry Jones ile yeniden anlaştı
YEREL HABERLER Bursaspor, Perry Jones ile yeniden anlaştı
Timsah 1-0'a abone
YEREL HABERLER Timsah 1-0'a abone
Damada şakada, maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Damada şakada, maske ve sosyal mesafe kuralları hiçe ...
Dansözlü iş yeri açılışı koronayı unutturdu
YEREL HABERLER Dansözlü iş yeri açılışı koronayı unutturdu
İlk 6 ayın lideri Fiat oldu 2019’un lider markası Fiat, 2020 yılında da en çok tercih edilen marka olma başarısını sürdürüyor Egea, son 4 yılda olduğu gibi bu senenin ilk altı ayında da en çok tercih edilen otomobil oldu
YEREL HABERLER İlk 6 ayın lideri Fiat oldu 2019’un lider markası ...
Sanatkâr başkan, Hobitlere göl manzaralı evler yaptı Başkan ve işçilerin gerçeğe dönüştürdüğü masal diyârı
YEREL HABERLER Sanatkâr başkan, Hobitlere göl manzaralı evler ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X