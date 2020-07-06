Canlı müzik için sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydılar

<br>Muammer İRTEM/MUDANYA (Bursa), (DHA) BURSA´nın Mudanya ilçesi sahilinde canlı müzik yapan gençleri dinlemek için etrafında toplanan onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı. <br>Mudanya sahiline dün akşam gelen amatör müzik grubu, mini konser verdi. Müziği duyan sahildeki onlarca kişi ise dinlemek için grubunun etrafında toplandı. Gençlerin müziğine eşlik eden kişilerin, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadığı görüldü. Bu anlarda çekilip, sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafları görenler, tedbirleri hiçe sayanlara tepki gösterdi. <br>BAKAN KOCA, UYARMIŞTI<br>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa´nın, vaka sayısının en çok arttığı iller arasında olduğunu belirtmişti. Bakan Koca, şunları kaydetmişti: <br>"Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. Tedbir varken, 'Bugün vefat eden sayısı' kanıksanacak tablo değil."DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mudanya Muammer İRTEM<br>2020-07-06 12:14:25<br>

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