Yıldırım’a bin 424 yeni ekmek kapısı Yıldırım Belediyesi nisan 2019’dan bugüne kadar bin 424 işyerine çalışması belgesi verdi

Yıldırım Belediyesi, işyeri açılmasını kolaylaştıracak düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Yıldırım Belediyesi, Nisan 2019’dan bugüne kadar 2 bin 872 işyerine çalışma ruhsatı verdi. İş yeri ruhsatı taleplerini internet sitesi üzerinden kabul eden Yıldırım Belediyesi’ne 147 esnaf başvurusunu online olarak yaptı. İlçe ekonomisinin gelişmesinde esnafın paydaşlar arasında lokomotif olarak önemli bir görevi temsil ettiğini vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanında yer alıyoruz. İlçemizin ekonomik yaşamının gelişmesinde esnafımız büyük bir görevi icra ediyor. Biz de ekmek kapılarıyla hemşehrilerimize hizmet veren esnafımıza destek oluyoruz. Esnafımız güçlüyse bizde güçlüyüz demektir. Bölgemizde açılan iş yerleri, büyümenin, gelişmenin ve ticaret hacminin bir ifadesidir. İşletme sayılarının yaygınlaşmasıyla birlikte bölgelerimizin ekonomik değeri de artıyor. Her zaman yatırımcılarımız ve esnafımızla iş birliği içinde olacağız. Yatırımcı da, işveren de tercihini Yıldırım’dan yana kullanarak ekonomimize katkı sağlıyor. Özellikle Covid19 süreciyle birlikte vatandaşlarımızın internet üzerinden başvurularını gerçekleştirmelerini teşvik ederek günlük hayatlarını kolaylaştıracak projeleri sürdürüyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.