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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şüphelendikleri şahsın üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı

İHA

Şüphelendikleri şahsın üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı

Bursa’da bekçi ekiplerinin şüphelenerek çevirdiği ve üzerinde arama yaptığı şahıstan uyuşturucu ve ruhsatsız silah çıktı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçi ekipleri gece saatlerinde bir şahsın durumundan şüphelenerek üzerinde arama gerçekleştirdi. S.İ. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet dolu kurşun ve 2.35 gr ‘esrar' isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Bekçi uyuşturucuya ve silaha el koyarken S.İ.'yi gözaltına aldı.
Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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