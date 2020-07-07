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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mobilya sektörü pandemide iç piyasaya yöneldi

İHA

Korona virüs sebebiyle yaşanan pandemi sürecinde ihracatın kısıtlanması, mobilya sektöründe ciddi sıkıntılara yol açtı. Sektör temsilcileri Mart, Nisan ve Haziran aylarında tüm imkanlarıyla iç piyasaya ağırlık verdi.

Mobilya sektörü pandemide iç piyasaya yöneldi

Korona virüs sebebiyle yaşanan pandemi sürecinde ihracatın kısıtlanması, mobilya sektöründe ciddi sıkıntılara yol açtı. Sektör temsilcileri Mart, Nisan ve Haziran aylarında tüm imkanlarıyla iç piyasaya ağırlık verdi.
Bursa’da özel tasarım genç ve çocuk odası mobilyaları üreten Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana, yaklaşık 4 ay süren dönemde yeni normale alışana kadar bir süre üretim ve mağaza satışına ara verdiklerini açıkladı.
Bu süreçte bebekler doğmaya devam ettiği için normal dönemdeki kadar olmasa da belli bir rutinde sosyal medya üzerinden irtibata geçen müşterilere satış yapmaya devam ettiklerini kaydeden Pervin Katana; “Temmuz itibarıyla geçirmiş olduğumuz süreç, bizi yeni yol haritaları ve yeni planlarla normal çalışma sistemimize döndürdü. Eylül ayında katıldığımız Almanya fuarı sonrası dünyanın farklı noktalarından pek çok firma ile görüşmelerimiz devam ediyordu. Sipariş aşamasına geldiğimiz firmalar vardı. Fakat hesapsız bir şekilde hayatımıza giren pandemi dolayısıyla hepsini durum netleşene kadar beklemeye almış durumdayız. Bu süreçte daha çok iç piyasaya yöneldik. Yeni normale dönüşle birlikte haziran ayı iç piyasa perakende satışta oldukça verimli geçti. İçinde bulunduğumuz süreçten daha kolay sıyrılabilmek için yaptığımız kampanyalar ve fiyat indirimleri ile hem müşterilerimiz hem de bizler sonuçtan oldukça memnunuz” dedi.
"Krizler aynı zamanda fırsatları da oluşturuyor"
Pandemi döneminin ihracatta yaşanan sıkıntılar dışında çok avantajlı olduğuna inandıklarını vurgulayan Moremo Mobilya Kurucu Ortağı Pervin Katana, bu dönemde mobilya sektörü temsilcilerinin kendisini yenileme fırsatı bulduğunu belirtti. Modellerde güncelleme yaptıklarını ve mağaza dekorasyonlarını yenilediklerini kaydeden Pervin Katana; “İnternet sitemizi yeniliyoruz. Online satış sitemiz hazırlanıyor. Ağustos ayı itibarıyla güncellemelerimizle birlikte yeni normale uyum sağlayarak çok daha aktif ve dinamik olarak iç piyasa müşterimizle buluşuyor olacağız. Yakın dönemde hedefimiz iç piyasaya yönelip “Biraz Hayal, Biraz Tasarım Bir Oda Dolusu Mutluluk” diyerek daha çok eve girip daha çok çocuğumuzu mutlu edebilmeyi hedefliyoruz. Her kriz bir fırsattır ve biz bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirdiğimiz düşüncesindeyiz” şeklinde konuştu.
Korona virüsten kurtulduktan sonraki süreçte ihracata kaldıkları yerden devam edeceklerine inandıklarını söyleyen Katana, bu amaçla ilk olarak Eylül ayında 3. kez Almanya fuarına katılmayı planladıklarını açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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