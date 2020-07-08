BUSMEK’te yeni dönem kayıtları başladı

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Bursa’da 15 yıldır 250 bini aşkın kişiyi ücretsiz sanat ve meslek eğitimleriyle buluşturan BUSMEK’te heyecanla beklenen yeni eğitim dönemi ön kayıtları başladı.

BUSMEK, 20202021 eğitim döneminde 400 grupta 250 branşla nitelikli eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. Kurslara internet sitesinden online ön kayıt yapılabileceği gibi aynı zamanda BUSMEK kurs merkezlerinden de kayıt yaptırılabilecek. Ayrıca IOS ve Android tabanlı cep telefonlarından “BUSMEK” uygulamasını indirerek de ön kayıt yapılabilecek.

İstihdama yönelik mesleki teknik eğitimlerin yanı sıra, el sanatları, geleneksel Türkİslam sanatları, bilişim teknolojileri, yabancı dil, kişisel gelişim gibi birçok farklı alanda eğitimler veren BUSMEK 7 Eylül’de kapısını kursiyerlere açacak. BUSMEK eğitimleri ve yeni açılacak olan kurslar hakkında bilgi edinmek isteyenler resmi web sitesinden bilgi sahibi olabilecek.

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