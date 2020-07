Eğitimde çıtayı yükselttiler

Salgın sonrası yeni döneme her türlü tedbiri alarak hazırlanan Nova Okulları çıtayı daha da yükselterek eğitimde yeni bir sayfa açtı. 12. sınıflara özel her grubun iki öğrenciden oluştuğu, bütün dersleri kapsayan üniversite sınavlarına hazırlık çalışması başladı.

Nova Okullarında tüm sınıflardaki öğrencilerin sınav sonuçlarının değerlendirilerek verilerin oluşturulduğu sistemde, öğrencilerin hangi konularda eksik olduğu tespit edilerek kişiye özel kitap hazırlanacak ve geri besleme dersleriyle eksiklerin telafi edilmesi sağlanacak. Nova Okulları kurucusu Canan Topsakal, “Geri besleme dersleri Korona virüs salgını öncesinde okulumuzda yapılıyordu. Salgın sırasında edindiğimiz tecrübeler geri besleme derslerinin zoom görüşmeleriyle yapılmasının da çok yararlı olduğunu gösterdi. Hayata geçireceğimiz sistemde, öğrencinin eğitim sürecinde yapamadığı konular nokta atışı birebir tespit edilecektir. Sonrasında ise bu konulara ait hazırlanmış olan eğitim materyali verilerek ödevlendirilecek ve geri besleme dersiyle tekrar edilerek bu ödevlerin yapılması ve öğrencinin eksiğini telafi etmesi sağlanacaktır. Okul olarak ‘Başarısız öğrenci yoktur, öğrenme fırsatı yakalayamamış öğrenci vardır’ ilkesiyle hareket ediyoruz. Bütün çalışmalarımızı öğrencinin öğrenme fırsatını defalarca yakalamasına yönelik kurguluyoruz” dedi.

Lise son sınıflara özel üniversiteye hazırlık çalışması hakkında da bilgi veren Canan Topsakal, “Öğrencilerimizin gelecek yılın üniversite sınavına hazırlık çalışmalarına 6 Temmuz itibariyle başladık. 15 Ağustos’a kadar yüz yüze eğitime izin verilmediği için çalışmalarımızı zoom üzerinden yapıyoruz. Tüm dersleri kapsayan programımız içerisinde ayrıca rehberlik eğitimi, geçmiş sınavların da değerlendirmesi bulunmaktadır. Veliler ve öğrencilerle tek tek görüşüldü. Öğrenciler ikişer kişi olmak üzere gruplandırıldı. Zoom üzerinden öğretmenlerimiz dersleri vermeye başladı. Yeni eğitim dönemine Korona virüs salgınına yönelik her türlü tedbiri alarak hazırlanırken eğitim sistemimizi de özgün ve fark oluşturacak şekilde güçlendirdik” diye konuştu.

