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Dağ ilçelerine nefes aldıracak tünelde sona gelindi Doğancı Tüneli 2022'de bitiyor

İHA

Bursa'nın dağ ilçelerine ulaşım için Doğancı Barajı yakınlarında inşaatı devam eden 2 kilometrelik tünel 2022 yılında hizmete açılacak. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, yapımı devam eden BursaOrhaneli Yolu Doğancı Tüneli inşaatı ve GemlikMudanya arasındaki sahil yolu inşaatında incelemelerde bulundu.

Dağ ilçelerine nefes aldıracak tünelde sona gelindi Doğancı Tüneli 2022'de bitiyor

Bursa’nın dağ ilçelerine ulaşım için Doğancı Barajı yakınlarında inşaatı devam eden 2 kilometrelik tünel 2022 yılında hizmete açılacak. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, yapımı devam eden BursaOrhaneli Yolu Doğancı Tüneli inşaatı ve GemlikMudanya arasındaki sahil yolu inşaatında incelemelerde bulundu.
AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, İl Başkan Yardımcısı Bülent Kandemir’in de eşlik ettiği yatırım inceleme turuna Doğancı Tüneli’nden başladı. Karayolları Bölge Müdürü Ömer Güzel’den tünel yapım çalışmaları hakkında bilgi alan Salman, inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, Doğancı Barajı ile Doğancı Mahallesi arasında gerçekleştirilen tünel inşaatının tüm hızıyla sorunsuz devam ettiğini söyledi. 2,04 kilometre tünel, 220 metre viyadükle birlikte toplam uzunluğu yaklaşık 3 kilometre olan Doğancı Tüneli projesinin tamamlanmasıyla Bursa Orhaneli yolunun önemli bir kısmının tamamlanacağını söyledi. Başkan Salman, "Proje Bursa için hayati önem taşıyor. 4 dağ ilçesinin kaderini değiştirecek bir proje. Bursa’dan hem Keles’e, hem OrhaneliBüyükorhan ve Harmancık’a güvenli, konforlu ve zaman tasarruflu yollar yapılıyor. Bölge halkının yıllardır süren çilesine son vereceğiz. Tünel inşaatı bu projenin bir kısmını oluşturuyor. Tünel, Bursa’ya içme suyu sağlayan Doğancı Barajı gövdesinden geçen trafik yükünü de ortadan kaldıracak. Bursa Orhaneli yolu şehrimizi dağ yönünden Kütahya ve Balıkesir’e bağlayan alternatif bir yol olarak önem taşıyor. Orhaneli Harmancık arası ihalesi yapıldı, süreç devam ediyor. Doğancı Tüneli Orhaneli arası Erenler geçişinin de proje çalışmaları tamamlandı. O kesimin de ihale edilmesi için çalışmaları başlattık, yakından takip ediyoruz” dedi.
Karayolları 14. Bölge Müdürü Ömer Güzel de, bu yılın sonuna kadar tünel inşaatının 700 metrelik kısmının tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Güzel, şimdiye kadar 34 milyon lira harcanan toplam 186 milyon lira bedelli projenin 2022 yılı sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.
AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman beraberindeki heyet Doğancı Tüneli inşaatının ardından Güzelyalı’ya geçerek GemlikMudanya sahil yolu çalışmalarını yerinde inceledi. Salman, burada yaptığı açıklamada, sahil yolunun GemlikMudanya arasında güvenli ulaşım sağlamasının yanı sıra, Bursa turizmine ciddi katkı sağlayacağını vurguladı. Ayhan Salman, Gemlik ve Mudanya’nın özellikle yaz aylarında yoğun bir iç turizm talebiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatarak, bu ilçelere ulaşımın kısa, konforlu ve güvenli olmasının turizmi canlandıracağını dile getirdi. Salman, "Proje, GemlikMudanya arasındaki Kurşunlu, Gemsaz, Kumsaz, Altıntaş, Güzelyalı ve Trilye’ye ilgili artıracaktır. Bursa’nın dört bir yanına güvenli ulaşım sağlayacak projelerimizi yakından takip ediyoruz. Yatırımlara yakın ilgi gösteren hayata geçmesini sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bursa milletvekillerimize, önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarımıza ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’na ve Karayolları 14. Bölge Müdürümüz Ömer Güzel’e teşekkür ederim" diye konuştu.
Başkan Ayhan Salman ve beraberindeki heyete, proje ile ilgili bilgiler aktaran Karayolları Bölge Müdürü Ömer Güzel de, Güzelyalı’dan başlayan ve Kurşunlu’dan geçerek Engürücük Köprülü Kavşağıyla BursaYalova yoluna bağlanacak olan sahil yolunun 12 metre genişliğinde ve 21.4 kilometre uzunluğunda olacağın ve sıcak asfalt kaplanarak konforlu bir ulaşım sağlayacağını belirtti. 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanan sahil yolunun ana hattındaki üst yapı ve toprak inşaatlarının önemli ölçüde tamamlandığını, 5 adet heyelan uygulaması yapıldığını ifade eden Güzel, yolun 18. kilometresi ile 23. kilometresi arasının sıcak asfalt kaplama yapılarak trafiğe açıldığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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