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Bursa'da anne ve kızı ezen çöp kamyonu sürücüsü "asli kusurlu" bulundu 1 buçuk yaşındaki Ebrar'ın ölümüne ve annesinin yaralanmasına neden olan sürücü asli kusurlu bulundu

İHA

Bursa'da çöp kamyonuyla çarptığı 1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne, annesinin de yaralanmasına neden olan sürücü, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu.

Bursa'da anne ve kızı ezen çöp kamyonu sürücüsü "asli kusurlu" bulundu 1 buçuk yaşındaki Ebrar'ın ölümüne ve annesinin yaralanmasına neden olan sürücü asli kusurlu bulundu

Bursa'da çöp kamyonuyla çarptığı 1,5 yaşındaki çocuğun ölümüne, annesinin de yaralanmasına neden olan sürücü, bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu.
Kaza, 17 Haziran Çarşamba günü Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Filiz Deniz (27), kızı Ebrar Nisa Deniz ile birlikte bisiklet sürmek için sokağa çıktı. Çöp kamyonunun sokağa döneceğini fark eden Filiz Deniz, kızı ile birlikte yolun kenarına geçerek beklemeye başladı. Çöp kamyonu sürücüsü Ünsal A., sokağa girmek istediği sırada anne ve kızı fark etmeyerek çarptı. Kazada anne ve 1,5 yaşındaki kızı kamyonun altında kalırken, çevredeki vatandaşların ikazı üzerine kamyon sürücüsü geri manevra yaparak çekildi. Çöp kamyonunun altına kalan anne ve kızı, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Ağır yaralı olarak Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Ebrar Nisa Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ayaklarında kırık oluşan Filiz Deniz ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Ünsal A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne kızın kamyonun altında kalma anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianameyle açılan davaya sunulan bilirkişi raporunda, evlerinin önünde bisiklet kullanan Ebrar Nisa'nın (1,5) ölümü, annesi Filiz Deniz'in (27) ise yaralanmasıyla sonuçlanan kazanın oluşuna ilişkin tespitlere yer verildi. Raporda ölen Ebrar Nisa Deniz ve yaralanan anne Filiz Deniz'in yolun dışında bulunduklarına işaret edilerek, bu nedenle bir kusurlarının bulunmadığı belirtildi. Olay yerinde tutulan tutanakta da kusurun sürücüye atfedildiğine işaret edilen raporda, "Kaza anında yayaların sürücünün araç kör noktasında kalmadığı anlaşılmış, kazanın kamyon sürücüsünün sağa dönüşü esnasında yeterli dikkat ve özeni göstermemesinden kaynaklandığı izlenmiş, kamyon şoförü ile gerçekleşen kazada tespit edilen sürücü ihlalinin ilgili kanunda ayrıca asli kusuru kapsamına girdiği sonucuna varılmıştır" denildi.
Raporda şunlar kaydedildi:
"Kaza anında müşteki yaya Filiz Deniz ile vefat eden yaya Ebrar Nisa Deniz'in tamamen yol dışındayken kazaya maruz kaldıkları temin edilen video görüntülerinden net olarak izlenmiş, olay yerinde yapılan incelemelerde araç sol ön teker kısmının 1,5 metre arsa kısmına, yayaların olduğu noktaya sarktığı görülmüş, herhangi bir ihlalleri görünmeyen her iki yayanın da mevcut kazada kusurlarının olmadığı görülmüş, sürücü Ünsal A. dikkat ve özen yükümlülüğünü ihlal ettiğinden tamamen kusurlu bulunmuştur."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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