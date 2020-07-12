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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa sahilleri hafta sonu doldu taştı, mesafe ve maske kuralı unutuldu

DHA

Bursa sahilleri hafta sonu doldu taştı, mesafe ve maske kuralı unutuldu


Semih ŞAHİN/MUDANYA(Bursa), (DHA)- BURSA'da, hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkmasıyla vatandaşlar sahile akın etti. Hafta sonu tatilini sahilde geçiren bazı vatandaşların, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmediği görüldü.
Bursa Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan maske takma zorunluluğu ve sosyal mesafe kuralına bazı kişilerin uymadığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sosyal medya hesabından kentte vaka sayılarının artığı yönündeki uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar sokağa maskesiz çıktı. Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıkmasıyla birlikte Bursalılar Mudanya sahiline akın etti. Sahil boyunca yürüyüş yapan bazı vatandaşların maske ve mesafe kuralına dikkat etmediği görüldü.  
Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde, Mudanya ilçesindeki sahilden, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kişilerin fotoğrafını 'Salgına karşı kaç kişiyiz?' notuyla paylaşmıştı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Mudanya Semih ŞAHİN
2020-07-12 17:37:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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