Neowise kuyruklu yıldızını, longoz ormanlarından fotoğrafladı

Muammer İRTEM/KARACABEY(Bursa), (DHA)NASA tarafından mart ayında keşfedilen ve çeyrek asrın en parlak kuyruklu yıldızı olan Neowise, temmuz ayında dünyadan görülmeye başlandı. Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş kuyruklu yıldızı, Karacabey Longoz Ormanları´nda fotoğrafladı.
NASA tarafından mart ayında keşfedilen Neowise kuyruklu yıldızı, 11 Temmuz´da dünyadan görünmeye başlandı. Geçen haftalarda Merkür'ün yörüngesinden ayrılan kuyruklu yıldız, 3 Temmuz'da Güneş'e en yakın konumdan geçti. Güneş´e yakın geçmesi nedeniyle parlaklığı artan Neowise, bu sayede Dünya'dan çıplak gözle görülebildi.
Bursa´nın Karacabey ilçesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş ise Neowise kuyruklu yıldızını, longoz ormanları ile birlikte fotoğrafladı. Karacabey Longozu´na bu yıldızla dikkat çekmek istediğini belirten Tüydeş, ''Karacabey Longoz Ormanı´nda gece boyunca belirlediğim yerlerde kuyruklu yıldızın ortaya çıkmasını bekledim. Tam da belirtildiği gibi sabaha karşı 04.00 itibariyle yüzünü gösteren bu mucizevi an yaklaşık yarım saat sürdü ve sabahın ilk ışıklarıyla gözden kayboldu'' dedi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Karacabey Muammer İRTEM
2020-07-13 10:09:20
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